Encontro é planejado para discutir políticas públicas para dependentes químicos

O secretário municipal de Assistência Social e do Trabalho, Lucas Abrahão, recebeu militantes do movimento que resgata usuários de drogas para discutir um evento voltado para funcionários públicos que são dependentes químicos. A intenção é fazer um encontro para debater formas de prevenção às substâncias psicoativas, dados epidemiológicos, o que é a dependência, as drogas lícitas e ilícitas, o papel da família e da chefia, o tratamento desse dependente e qual o papel da gestão na vida desse funcionário.

O simpósio quer apontar formas de como tratar dignamente seu funcionário público que está passando por este problema. “Já marcamos até a data do encontro, será no dia 10 de fevereiro. Precisamos discutir políticas públicas para esse segmento, estender a mão a quem precisa, abrir portas, mostrar caminhos possíveis”, frisou Abrahão.

Alisson Medeiros, que é militar do Corpo de Bombeiros, ficou entusiasmado com a resposta que obteve da gestão municipal. “Queríamos um norte e conseguimos. Trabalharemos juntos, para que possamos evoluir na construção dessa política pública”, enfatizou. A professora Lia Borralho também participou do encontro, que ocorreu na sexta-feira, 26, e quer ajudar o Município nessa construção.

Lilian Monteiro