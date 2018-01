Lançamento de Livro “Das declarações de amor que eu não fiz”

Mary Paes lança seu primeiro livro solo, no sábado (3), em Macapá. O evento conta com a participação de artistas, amigos da autora. Além do lançamento, vai rolar música, exposição e performances inspiradas nos poemas do livro. O público pode se preparar para algumas surpresas.

O novo livro de Mary Paes “Das declarações de amor que eu não fiz” é uma experiência criativa que estabelece outra perspectiva do eu-poético para com suas frustrações, por assim dizer. Engana-se quem pensa que o livro trata de uma lamúria sobre amores que não vingaram, na verdade, o que temos aqui é o extremo oposto disso. Mary Paes promove, através de seus versos, um retorno, uma rememoração ou mesmo uma reinvenção da “vida inteira que podia ter sido e não foi”, a escritora usa sua escrita para reviver o que não foi vivido ou dar um novo fim a uma história cujo final não lhe apraz. Ao proceder desse modo ela dá continuidade a uma tradição poética que existe desde que a Literatura é Literatura. O título do livro é a um só tempo belo e instigante, pois desvela um tema não muito explorado entre os chamados poetas líricos. Neste livro de poemas Mary Paes opta por falar de amores não vividos, de desejos incontidos, de pensamentos que não se concretizaram, porém ao falar de tudo isso a poetisa sul-mato-grossense radicada no Amapá, consegue, através de sua escrita fácil, dizer algo ao seu público sem carregar o peso que o próprio tema acarreta. Os poemas são curtos, de formas livres e marcados por um forte apelo erótico, marca registrada da autora que já teve alguns de seus poemas lançados em diversas coletâneas. Mary Paes faz poesia com a mesma intensidade com que ama a vida e a nos cabe apenas apreciar a boa literatura que está sendo produzida por aqui. Escreveu Ezequias Corrêa, professor de língua portuguesa e literatura.

LIVRO “Das declarações de Amor que eu não fiz ” – LANÇAMENTO

DATA: 03/02/2018

HORÁRIO: 20h

LOCAL: Avenida Mendonça Júnior – 12 H/Altos ( próximo à praça de alimentação da Casa do Artesão)

PREÇO DO LIVRO: R$ 25,00

Contatos: (96) 98128-5712 \ 99179-4950 (Mary Paes)

Classificação: 16 anos

Produção/Realização: Tatamirô Grupo de Poesia