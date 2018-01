Nova linha de ônibus atenderá moradores do Residencial Jardim Açucena

As 1.500 famílias que irão morar no Residencial Jardim Açucena contarão com uma nova linha de ônibus. Nesta sexta-feira, 2, a partir das 6h, passa a circular a linha Jardim Açucena/Centro, que partirá do terminal Nova Esperança, beneficiando os moradores que se deslocarão até a região central da cidade.

A Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac) também implantou dois pontos de ônibus no habitacional. Com a criação desta linha exclusiva, a Jardim Açucena/Centro e Congós/Centro disponibilizarão para a comunidade uma frota com cinco ônibus durante os dias úteis, quatro aos sábados e três aos domingos.

Jardim Açucena/Centro rodará 16 quilômetros, entre o terminal Jardim Açucena e o ponto final, localizado no bairro Cuba de Asfalto. Os ônibus passarão pela Avenida 13 de Setembro, Rua Minas Gerais, Av. Pedro de Oliveira Gomes, Rua Paraná, Rua Antônio Coelho de Carvalho, Rua Hamilton Silva, Av. FAB, Rua Tiradentes.

Com esta novidade, Macapá passará a contar com 358 veículos na frota operacional e 107 linhas, que percorrem a cidade de norte a sul e transportam, em média, 4,5 milhões de passageiros/mês.

Inauguração

Em virtude da inauguração do Residencial Jardim Açucena, que acontecerá nesta sexta, 2, a CTMac determinou que 15 ônibus da linha Congós/Jardim façam itinerário no local, das 6h às 14h, com a fixação da placa indicativa interna no para-brisa, contendo os dizeres “Via Usina/Jardim Açucena”. A medida visa atender o aumento do número de passageiros durante o evento.

Alessandra Lameira