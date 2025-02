Uma viagem pelo Norte do Brasil:Vaga Lume sugere livros infantis que valorizam a diversidade cultural com autores locais

ONG que atua nos estados da Amazônia Legal recomenda títulos de escritores nortistas e convida os leitores mirins a embarcarem em uma jornada literária por um território rico em tradições ancestrais e histórias fascinantes que moldam o Brasil



A ONG Vaga Lume atua há mais de duas décadas na Amazônia Legal, promovendo o acesso aos livros, a formação de mediadores de leitura e a implantação e gestão de bibliotecas comunitárias, principalmente na região Norte. Como não poderia deixar de ser, por ser um projeto voltado ao fomento da leitura na Amazônia Legal, as questões ambientais têm uma presença importante no acervo das bibliotecas da Vaga Lume.



Embora o Brasil seja imensamente diverso, a literatura de autores nortistas ainda é desconhecida por muitos, mesmo a região sendo um grande celeiro de escritores. Uma das missões da Vaga Lume é fomentar o empoderamento de crianças e adolescentes por meio dos livros, a partir de uma curadoria que preza pela valorização da diversidade cultural e pelo respeito à potência dos povos da floresta.



“O Brasil é um país de imensa diversidade, e essa riqueza obviamente se reflete também na nossa literatura. As histórias da região norte nos trazem narrativas sobre povos indígenas, tradições ancestrais e, claro, sobre a floresta amazônica. Como organização que atua nos estados da Amazônia Legal, temos por princípio dar voz à cultura e às tradições deste território no acervo que enviamos anualmente para as bibliotecas comunitárias”, afirma Lia Jamra, Diretora Executiva da Vaga Lume.



Para mergulhar nessa literatura, a Vaga Lume selecionou títulos de escritores que nasceram ou foram formados em cinco estados da região Norte — Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima — e que perpetuam, em suas páginas, a valorização dos saberes, das culturas e dos povos amazônicos.



AMAPÁ



Ed. Rebuliço

De bubuia com vovó Anica (Ed. Rebuliço)

Autora: Lucia Morais Tucuju

Ilustradora: Luciana Grether



O livro traz as memórias de infância, ao lado da sábia avó Anica, da indígena Lucia Tucuju (professora de educação infantil e escritora), do povo Galibi Marworno (Amapá).







AMAZONAS



Ed. Salamandra

Amazonas – Água, pássaros, seres e milagres (Ed. Salamandra)

Autor: Thiago de Mello

Ilustrador: Demóstenes



O livro faz uma viagem pela paisagem e pelo imaginário do Amazonas, o pedaço mais verde do planeta, e nos apresenta as águas, a mata, a história e a cultura do povo amazonense. Fala sobre o poder de cura das várias ervas da floresta. Traz os sons dos pássaros e dos ventos, descreve os peixes que povoam as águas dos rios e oferece receitas suculentas. E nos permite conhecer, principalmente, o homem que habita esta região e que vive a sua relação com a floresta de forma equilibrada e amorosa.



Ed. Barbatana



Manaus (Ed. Barbatana)

Texto e ilustração: Irena Freitas



Um “livro-cidade” que narra um dia pelas ruas de Manaus, traduzindo em imagens e palavras os sons, cores, cheiros e sabores da deslumbrante capital amazonense. Uma cidade cercada pela Floresta Amazônica, em que seus habitantes compartilham o dia a dia em meio a uma cultura singular.



PARÁ



Ed. Peirópolis

As serpentes que roubaram a noite e outros mitos (Ed. Peirópolis)

Autor: Daniel Munduruku

Ilustrações: crianças Munduruku da ldeia Katõ



Este livro traz mitos contados pelos velhos da aldeia – histórias que nos remetem a um tempo muito distante de nossos dias e que são contadas e recontadas às crianças indígenas como forma de despertar nelas o amor pela própria história e pelas lutas de seu povo. Tocam o fundo do coração e são uma excelente oportunidade de integração com o universo infanto-juvenil indígena e seus valores.



Brasa Editora



Castanha do Pará (Brasa Editora)

Autor e ilustrador: Gildati Jr



Castanha do Pará reconta, em forma de fábula, uma realidade cada vez mais comum nos dias de hoje, o das crianças de rua. Castanha é um menino-urubu que vive suas aventuras pelos cenários do tradicional mercado público Ver-o-Peso, em Belém do Pará. Mora sob o céu aberto e sobrevive dos pequenos furtos e das migalhas de bondade que sobram do mundo ao seu redor.



RONDÔNIA



Ed. Caos e Letras

Eu sou macuxi e outras histórias (Ed. Caos e Letras)

Autora: Julie Dorrico

Ilustrador: Gustavo Caboco



A obra de estreia de Julie Dorrico pode ser lida de muitas formas. É uma celebração dos povos indígenas; de sua vida, seu idioma, seus símbolos e sua história. É o resgate e a afirmação da identidade de uma descendente do povo Macuxi. E, além de tudo, pode ser lido como um libelo a favor da luta dos povos indígenas por suas terras, sua memória, seu modo de vida. Ao longo da narrativa, memórias pessoais da narradora e o imaginário de um povo se cruzam em uma linguagem envolvente e poética.





Ed. Companhia das Letras

Originárias: Uma antologia feminina de literatura indígena (Ed. Companhia das Letras)

Autores: Trudruá Dorrico e outros autores

Ilustração: Maurício Negro



A obra é uma antologia com narrativas de doze autoras contemporâneas de diferentes nações indígenas. A partir de sonhos, vivências comunitárias, histórias e modos de vida passados de geração em geração e da observação da natureza, as escritoras tratam dos mais diversos temas: aventuras, relações familiares, histórias de amor e amizade, contos de origem. Mesclando ficção com não ficção, as narrativas são acompanhadas por um glossário e um texto informativo sobre o povo indígena originário de cada autora.



RORAIMA



Ed.: Zit

A boca da noite (Ed.: Zit)

Autor: Cristino Wapichana

Ilustradora: Graça Lima



A boca da Noite, livro da Zit Editora, traz uma história fascinante e cheia de surpresas para crianças e jovens curiosos. É um livro que conta um pouco da infância, da família, do cotidiano e da criatividade do povo Wapichana. Os irmãos Dum e Kupai vão até Laje do Trovão, o lugar mais perigoso da aldeia! Para aumentar a adrenalina, os garotos ainda tiveram que ir dormir depois da história que seu pai contou sobre a Boca da Noite. Kupai, se pergunta antes de dormir: será que essa boca tem dentes? Ela fala? Tem nariz? E se tem boca, deve ter cabeça e corpo, não é mesmo?





Edições SM

Tomoromu a Árvore do Mundo (Edições SM)

Autor: Cristino Wapichana

Ilustrador: Maurício Negro



Nos tempos ancestrais Tomoromu, árvore gigantesca e poderosa, dava frutas perfumadas, deliciosas e doces. Um dia, é descoberta por animais e pessoas da região, acostumados a comer frutas amargas ou azedas, até então as únicas que haviam. Porém, a ganância levou à exploração da grande árvore até sua derrubada, alterando para sempre os rumos daquele universo primordial e fazendo surgir o mundo tal qual é hoje, com a escuridão e a luz do dia, árvores variadas, rios, igarapés e o monte Roraima, onde vivem os Wapichana e outros povos indígenas.





Sobre a Vaga Lume

Criada há 23 anos, a Vaga Lume está presente em 23 municípios da Amazônia Legal com 95 bibliotecas comunitárias em funcionamento e mais quatro em implantação. Desde 2001 já doou 177 mil livros e formou mais de 5 mil mediadores de leitura, voluntários que leem para as crianças, trabalho esse que já impactou a vida de 110 mil crianças e jovens. O seu propósito é empoderar crianças e jovens de comunidades rurais da Amazônia por meio da leitura e da gestão de bibliotecas comunitárias, promovendo intercâmbios culturais com a leitura, a escrita e a oralidade para ajudar a formar pessoas mais engajadas na transformação de suas realidades.



Em 2023, a Associação Vaga Lume foi eleita pela terceira vez, sendo duas consecutivas, a Melhor ONG de Educação do Brasil pelo Prêmio Melhores ONGs do Instituto Doar. No mesmo ano foi contemplada pelo novo prêmio United Earth Amazônia, na categoria ESG, da sigla em inglês Environmental, Social, and Corporate Governance (Ambiental, Social e Governança) e, também, foi uma das organizações selecionadas em todo o mundo para receber uma doação da filantropa MacKenzie Scott. Em 2022 foi vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura. Conheça o mini documentário Vaga Lume no YouTube e acesse o site da associação.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...