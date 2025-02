Detran-AP orienta brincantes sobre segurança no trânsito durante primeiro domingo de ‘Carnaval do Povo’ 

Programação aberta para todos os públicos segue nos próximos dois domingos de fevereiro e encerra em 2 de março, na Praça da Bandeira, em Macapá.

Como parte das campanhas educativas do Governo do Estado para conscientizar a população sobre segurança no período do carnaval, o Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) esteve presente no primeiro dia de programação do “Carnaval do Povo”, realizado neste domingo, 9, na Praça da Bandeira, em Macapá.

Com o tema “Carnaval seguro: alegria com responsabilidade”, a ação é coordenada pela Escola Pública de Trânsito (EPT), e tem o objetivo de orientar os cidadãos a curtirem as festas carnavalescas com o respeito à legislação de trânsito.

“Esta ação é o pontapé inicial para a programação de conscientização dos nossos condutores, buscando um carnaval seguro para os amapaenses. A Escola Pública de Trânsito estará presente em todas as edições do evento, para lembrar que é importante viver a folia, mas principalmente, com o bom senso da segurança no trânsito”, destacou o diretor da EPT, Ângelo Rodrigues.

Durante a iniciativa, a mascote do semáforo foi um grande sucesso entre as crianças, que aproveitaram para tirar fotos com o personagem e a equipe da Escola Pública de Trânsito.

“No maior Carnaval da Amazônia, aqui no Amapá, a população deve ser a maior aliada no combate aos acidentes de trânsito no período de festas. Dessa forma, respeitar a legislação e não misturar álcool e condução de veículo são atitudes que todo brincante responsável deve seguir”, concluiu a educadora de trânsito Ana Quadros.

Tradição carnavalesca

O Carnaval do Povo é uma realização da Associação de Produção Cultural, Artística, Musical, Educacional, Desportiva, Recreativa e de Promoção e Proteção Social do Amapá (Musart), com apoio do Governo do Estado e dos senadores Randolfe Rodrigues e Davi Alcolumbre. Toda a programação contará com a presença de agentes de segurança para garantir o bem-estar da população.

Como uma alternativa popular aos bailes e blocos pagos, o Carnaval do Povo surgiu em 1984 na capital, idealizado pelos irmãos Carlitão e Álvaro Gomes. Até 1995, o evento teve como palco a Praça da Bandeira. Porém, a festa, que chegou a ser itinerante, foi paralisada poucos anos depois.

A convite do Governo do Estado, a programação foi retomada em 2024 como parte das celebrações do “Amapá 80 anos”, e representa um resgate histórico das tradições de carnaval, além de possibilitar o contato de novas gerações com a alegria da Banda Placa.

Confira o restante da programação:

Domingo, 16

Dj Ailson Lopes;

Bloco Máscaras Mirim de Mazagão velho;

Banda Chocolate com Pipoca;

Banda Placa.

Domingo, 23

Dj Ailson Lopes;

Banda Chocolate com Pipoca ;

Show das cantoras Brenda Melo e Silmara Lobato;

Banda Placa.

Domingo, 2 de março

DJ Ailson Lopes;

Banda Chocolate com Pipoca;

Banda Placa;

Telão para assistir premiação do Oscar 2025.

