Programa ‘Alô, Alô, Amazônia’ da Rádio Difusora é declarado patrimônio imaterial do Amapá

O tradicional programa, com mais de 60 anos de história, é um dos líderes de audiência e vai ao ar de segunda à sexta-feira, das 13h às 14h.

Por: Worchiely Costa

Com mais de 60 anos de história, o Programa Alô, Alô, Amazônia, da Rádio Difusora, 630 AM, foi reconhecido como patrimônio cultural de natureza imaterial do Amapá. O projeto de lei, que declara o programa parte do registro de bens imateriais do estado, de autoria do deputado estadual Rodolfo Vale, foi sancionado nesta sexta-feira, 24, pelo governador em exercício do Amapá, Teles Júnior.

“O Alô, Alô, Amazônia é parte da nossa história, muito da nossa cultura passou pelo programa. Durante muitos anos, mais de 60 anos, essa era a única forma que os nossos ribeirinhos, os nossos moradores da área rural, os quilombolas, os indígenas tinham como saber das informações aqui da capital Macapá. Então, é muito importante, faz parte da nossa identidade e nos faz também ter aquele sentimento de pertencimento”, destacou Teles Júnior.

Apresentadora do programa há 20 anos, Janete Carvalho, ficou emocionada com o reconhecimento. Para a jornalista, é um momento de orgulho e satisfação por fazer parte da história do programa tão tradicional da Rádio Difusora.

“É uma satisfação muito grande fazer parte de toda essa história. O nosso agradecimento fica aos inúmeros ouvintes, que através da Rádio Difusora, utilizaram esse programa para se comunicarem com seus amigos, seus familiares, da cidade ao interior e vice-versa. E nós devemos isso a eles e que outras homenagens venham para esse programa tão importante que faz parte da história do nosso estado. Peço também que os próximos apresentadores que venham a passar pelo programa, que cuidem com muito carinho,” destacou emocionada, a jornalista.

Alô, Alô, Amazônia

Líder de audiência, o programa vai ao ar de segunda à sexta-feira, das 13h às 14h, na Rádio Difusora, 630 AM e pela internet, com apresentação dos radialistas Janete Carvalho, Lima Júnior e Edvan Campos. Com uma linguagem regional e peculiar direcionada aos ribeirinhos, o Alô, Alô, Amazônia, conta com uma programação musical, e um serviço muito importante, a comunicação entre ouvintes das comunidades, aos da capital.

Diariamente, o programa recebe recados dos mais variados tipos, entre eles, avisos, comunicado de nascimento de filhos, casamentos, falecimentos, anúncios de festividades, torneios esportivos, além de notícias.

“Dada a importância que o programa oferece, hoje é um dia muito especial para todos. A lei de autoria do deputado estadual Rodolfo Vale, valoriza e reconhece o papel do Alô, Alô, Amazônia para os amapaenses, e sobretudo para os nossos ouvintes das regiões mais distantes”, reforçou a diretora da Rádio Difusora, Ana Girlene.

Rádio Difusora de Macapá

A Rádio Difusora de Macapá foi a primeira emissora de rádio a se estabelecer no Estado do Amapá, em 1945, com o prefixo ZYE-2. Ela pertencia ao então Território Federal do Amapá e foi criada para divulgar as ações do governo, na época. De “lá pra cá”, a rádio passou por várias mudanças e, em 2015, reformulou a sua grade.

Em 2017 passou a transmitir a sua programação em tempo real, direto do estúdio, nas redes sociais, aproximando ainda mais os amapaenses que moram em outros estados e países. Para o apresentador, Lima Júnior, a audiência do programa aumentou ainda mais com a internet.

“Essa ferramenta que nós utilizamos hoje, que é a rede social, fez o programa se propagar ainda mais. Além daquelas pessoas que estão lá no interior nas comunidades mais longínquas da nossa Amazônia, amapaenses que moram em outros estados e países, também estão ligados no programa. Já recebemos mensagem de um ouvinte que estava na Holanda, acompanhando através da rede social. Então, o programa que se propagava para a nossa região, hoje através da rede social, na verdade se tornou muito mais alcançado no mundo todo,” disse a diretora.

Novo momento

Este ano, o Governo do Estado está trabalhando na reestruturação física e modernização da emissora, com obras no prédio e aquisição de equipamentos, além de atuar na migração do prefixo de AM para FM.

Foto: Netto Lacerda/GEA e Divulgação/Rádio Difusora—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...