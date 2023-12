Ação de Avaliação Social e Perícia Médica em Oiapoque

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará, na Agência da Previdência Social em Oiapoque, uma ação de avaliação social e perícia médica no período de 10 a 14 de dezembro, das 08h às 17h, com atendimentos exclusivamente por agendamento.

Com uma equipe composta por médico perito, assistente social e técnico do seguro social, a ação visa agilizar o acesso a benefícios previdenciários e assistenciais (BPC/LOAS).

Essa iniciativa reforça o compromisso do INSS em oferecer serviços eficientes e acessíveis à comunidade. A presença de profissionais especializados garantirá uma avaliação abrangente dos critérios legais para o reconhecimento do direito aos benefícios.

Para agendamentos, entre em contato pelo MEU INSS, central telefônica 135 ou na Agência da Previdência Social em Oiapoque.

INSS/AP

SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...