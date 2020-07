Amapá tem 34.145 casos confirmados, 2.324 em análise laboratorial, 22.548 pessoas recuperadas e 515 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta segunda-feira, 20, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 34.145 casos confirmados e 2.324 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 20.055 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 440 novos casos confirmados, sendo 280 em Macapá, 20 em Laranjal do Jari, 3 em Mazagão, 57 em Oiapoque, 19 em Pedra Branca, 4 em Porto Grande, 16 em Vitória do Jari, 9 em Itaubal, 4 em Amapá, 25 em Ferreira Gomes e 3 em Pracuúba.

Óbitos

A atualização inclui também 8 novos óbitos de pessoas naturais de Macapá e Santana. Sendo um deles ocorrido no dia 6 de abril; seis no período de 27 a 31 de maio; e um no dia 18 de julho.

– Em Macapá sete vítimas: duas do sexo feminino, sendo uma de 25 anos, doente renal, ocorrido no Centro Covid-1; e outra de 62 anos, diabética e hipertensa, ocorrido na UBS Lélio Silva. Entre as cinco vítimas do sexo masculino, um de 56 anos, doente renal e hipertenso, ocorrido no Centro Covid-1; um de 68 anos, com comorbidade relacionada à obesidade, ocorrido na UBS Lélio Silva; um de 76 anos, doente renal, ocorrido na UBS Lélio Silva; um de 83 anos, hipertenso e diabético, ocorrido na UBS Lélio Silva; e um de 89 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido em domicílio.

– Em Santana um homem de 56 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no Centro Covid-HU;

Assim, o Amapá chega a 515 mortes em 15 municípios (Macapá 331/ Santana 71/ Laranjal do Jari 42 / Mazagão 7/ Oiapoque 17/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 9/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 12/ Tartarugalzinho 3/ Amapá 4/, Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 4/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 22.548 pessoas (Macapá 10.528/ Santana 2.611/ Laranjal do Jari 2.491/ Mazagão 498/ Oiapoque 889/ Pedra Branca 2.093/ Porto Grande 681/ Serra do Navio 370/ Vitória do Jari 543/ Itaubal 133/ Tartarugalzinho 283/ Amapá 249/ Ferreira Gomes 359/ Cutias do Araguari 249/ Calçoene 330/ Pracuúba 241).

Dos 34.145 casos confirmados:

Macapá 14.894

Santana 4.906

Laranjal do Jari 3.461

Mazagão 964

Oiapoque 1.973

Pedra Branca 2.224

Porto Grande 883

Serra do Navio 510

Vitória do Jari 1.304

Itaubal 186

Tartarugalzinho 485

Amapá 370

Ferreira Gomes 453

Cutias do Araguari 503

Calçoene 769

Pracuúba 260

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 6.331, sendo:

Macapá: 1.713

Santana: 1.521

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 259

Oiapoque: 330

Pedra Branca do Amapari: 12

Porto Grande: 370

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 353

Itaubal: 10

Tartarugalzinho: 814

Amapá: 75

Ferreira Gomes: 20

Cutias do Araguari: 633

Calçoene: 133

Pracuúba: 48

Internações

O número de pessoas com covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 136 pacientes, sendo 100 casos confirmados e 36 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 82 estão no sistema público (34 em leito de UTI /48 em leito clínico) e 18 estão na rede particular (11 em leito de UTI /7 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 18 estão no sistema público (0 em leito de UTI /18 em leito clínico), e 18 estão na rede particular (0 em leito de UTI /18 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 10.982

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

