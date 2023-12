Processo realizado pelo SESI Amapá vai selecionar aprendizes de assistente administrativo

O SESI Amapá abriu processo seletivo para contratação de 12 aprendizes, além de formação de cadastro reserva. Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter entre 14 e 22 anos completos. Precisa, também, estar regularmente matriculado no Ensino Fundamental ou Médio, ou já ter concluído o Ensino Médio. A primeira fase da seleção acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, exclusivamente pelo site https://www.empregare.com/pt-br/trabalhe-na-sesi-senai-ap.

As vagas de aprendiz são associadas ao curso de Assistente Administrativo e as funções serão desempenhadas no SESI Macapá. Durante o processo, o jovem passará pelas etapas de análise curricular, prova objetiva de Português e Matemática, dinâmica de grupo, comprovação documental e entrevista individual. Todas as fases são eliminatórias.

A lista geral com os nomes dos candidatos aprovados em cada etapa será publicada no site do SESI Amapá. O processo seletivo terá validade de 12 meses a contar da data da publicação do resultado final. A contratação do candidato aprovado ocorrerá pelo regime celetista, com remuneração de R$660,00.

Dúvidas sobre o certame podem ser esclarecidas pelo e-mail processoseletivo@sesisenaiap.org.br.

