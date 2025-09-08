Governo do Amapá celebra primeira Expofeira com certificado internacional de livre da febre aftosa e entrega certificações para empresas locais

Certificados de Inspeção Sanitária garantem qualidade e segurança alimentar, impulsionando o mercado para produtos de origem animal do Amapá e o desenvolvimento econômico.

No último sábado, 6, o Governo do Amapá entregou cinco certificações do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e duas do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi) a sete empresas locais. A solenidade ocorreu durante almoço na 54ª Expofeira, a primeira edição realizada com o Amapá reconhecido internacionalmente como território livre de febre aftosa sem vacinação.

“Nós estamos comemorando aqui com empreendedores do agro os certificados de vendas nos supermercados e para comércio inter-estados. Nossa Expofeira está cumprindo o seu papel, que é gerar negócios, gerar desenvolvimento, gerar emprego. E são exemplos como esses que inspiram outros empreendedores, que inspiram investidores, que inspiram a juventude, e é isso que a gente quer, gerar futuro e abrir caminhos para o desenvolvimento econômico do Amapá”, afirmou o governador.

Com as certificações, as empresas contempladas, de ovos, pescados, frigoríficos e casa de farinha, passam a ter autorização para comercializar seus produtos em supermercados locais e em outros estados do país, ampliando significativamente seu potencial de atuação. A iniciativa fortalece a cadeia produtiva local, gera empregos e contribui para o desenvolvimento econômico do estado.

As certificações do SIE e SISBI são emitidas pela Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá (Diagro) e atestam que os produtos de origem animal seguem padrões de qualidade e segurança alimentar. A conquista reforça o compromisso do estado com a sanidade animal e a valorização dos empreendimentos locais.

Livre da Febre Aftosa

A certificação internacional do Amapá como estado livre de febre aftosa sem vacinação é um marco histórico para a agropecuária local. Conquistada no mês de maio, após rigorosos processos de monitoramento e controle sanitário, essa certificação permite que o estado amplie suas exportações de produtos de origem animal, especialmente para mercados mais exigentes, tanto no Brasil quanto no exterior.

“Na época que cheguei, vacinávamos de seis em seis meses, de quatro em quatro meses, e eu organizava para fazer cobertura no estado todo. Enfrentamos dificuldades com enchentes durante as campanhas e vários outros desafios. Eu agradeço a todos pela conquista que é essa certificação”, relatou emocionado.

A vitória é fruto de décadas de trabalho dos servidores da Diagro e dos produtores rurais, que enfrentaram desafios ao longo de décadas, mas mantiveram o compromisso com a sanidade animal. Essa certificação destaca o Amapá com reconhecimento internacional, o que agrega valor à produção local e abre novas portas para o comércio de carne, leite e outros derivados.

