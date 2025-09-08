54ª Expofeira já movimenta 1,5 milhão de pessoas e se consolida como o maior evento da história do Amapá

Com público recorde e diversidade de setores, evento se estabelece como maior plataforma de negócios, cultura e inovação do estado.

A 54ª Expofeira do Amapá chega à reta final com números que impressionam e consolidam o evento como o maior de todos os tempos. Em apenas seis dias, 1,5 milhão de pessoas e quase 400 mil veículos já circularam pelo Parque de Exposições da Fazendinha. Só entre às 10h de quinta-feira, 4, e a madrugada desta sexta-feira, 5, foram 500 mil visitantes e 178.209 veículos, estabelecendo o recorde de público em um único dia – e tudo isso com zero ocorrências graves registradas.

Mas a Expofeira 2025 realizada pelo Governo do Estado não se resume ao espetáculo de multidões. Consolida-se como verdadeiro polo de oportunidades, reunindo negócios, cultura, inovação e entretenimento, e projetando o Amapá para um novo patamar de desenvolvimento econômico.

“O que está acontecendo é muito maior do que nós imaginávamos, em todos os aspectos. Na participação do povo por exemplo. Em seis dias, só ontem, nós registramos pelas câmeras inteligentes 175 mil veículos, cada veículo trazendo 3, 4, 5 pessoas, um público de mais de 500 mil pessoas só ontem. São pessoas satisfeitas com o que estão vendo aqui, se surpreendendo com o nível de organização de negócios que estão sendo colocados aqui, o público, a qualidade, os shows, os expositores, mas principalmente, a principal função da Expofeira, que são os negócios”, celebra o governador do Amapá, Clécio Luís.

Retomada em 2023 pela atual gestão do Governo do Estado, a Expofeira beneficia diretamente do ambulante, passando pelos restaurantes, passando pelos empreendedores populares, pelos grandes negócios, até melhoramento genético de rebanho e agricultura, venda de máquinas, de veículos e de placas de energia solar.

“Tudo que está sendo negociado aqui, comercializado, isso vai dar mais de um bilhão pelas expectativas que nós fizemos. Os chineses vieram aqui, passaram três dias na Expofeira, fizeram muitos negócios, então é realmente a maior Expofeira de todos os tempos e com uma qualidade jamais vista”, enfatiza Clécio Luís.

E oportunidades não faltam. A edição deste ano reúne mais de 587 empresas expositoras, sendo 115 a mais do que no ano passado, e ocupa uma área 46% maior que a edição anterior, criando um ambiente favorável à inovação e à conexão entre diferentes cadeias produtivas. Segundo estimativas do Governo do Amapá, a movimentação financeira direta deve superar R$ 600 milhões – e os efeitos indiretos podem ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão.

No coração do evento, a Rodada de Negócios promovida pela Agência Amapá com o apoio do Sebrae tem sido o grande catalisador de parcerias estratégicas. Pequenos e médios fornecedores locais estão frente a frente com gigantes de setores como agronegócio, logística, construção, petróleo e gás.

Petróleo, gás e o futuro

Entre os temas mais comentados da 54ª Expofeira, um deles brilha com força: o “boom” do petróleo e gás no Amapá. Durante um seminário realizado, o consultor de mercado Eduardo Aragon apresentou projeções que animaram empresários, investidores e autoridades. Segundo ele, os blocos de exploração na costa amapaense podem gerar mais de 30 mil empregos diretos e impulsionar investimentos bilionários na infraestrutura portuária e energética do estado.

“O que vemos aqui é o início de uma transformação. O Amapá está se preparando para ser protagonista no cenário do petróleo e gás, mas também está investindo em sustentabilidade para equilibrar essa equação”, afirmou Eduardo Aragon, diretor da BrainMarket.

Inovação e tecnologia na Amazônia

A 54ª Expofeira também se firma como vitrine para o empreendedorismo tecnológico. O Desafio Startup Amapá 2025, iniciativa que premiará soluções inovadoras em bioeconomia e tecnologia, reuniu jovens talentos e empreendedores de diversos municípios. Os vencedores terão acesso a mentorias, investimentos e possibilidade de integração com hubs de inovação nacionais.

A Embrapa, por sua vez, apresentou soluções para manejo sustentável, rastreabilidade de produtos e integração de tecnologias digitais ao agronegócio da Amazônia, atraindo atenção de investidores interessados em transformar potencial natural em lucro sustentável.

O espetáculo que também é cultura

Mesmo com números robustos de negócios, a Expofeira preserva seu DNA popular. A programação cultural oferece quase 500 atrações artísticas – de nomes consagrados, como Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Xand Avião, a artistas locais que representam a diversidade da música e da cultura amapaense.

O Mercado da Economia Criativa segue lotado, movimentando artesanato, gastronomia, moda e turismo, consolidando a feira como espaço onde tradição e modernidade se encontram.

Projeção histórica

A 54ª Expofeira do Amapá vai além de um mero evento, é uma plataforma de transformação. Com mais três dias de programação restante, a expectativa é superar 2 milhões de visitantes e consolidar o Amapá como protagonista no mapa dos grandes eventos nacionais.

Para Richard Madureira, é o reflexo de uma estratégia maior: “Este é um espaço onde o Amapá mostra sua força. Aqui discutimos petróleo, bioeconomia, sustentabilidade, inovação e geração de empregos. A Expofeira é o retrato de um estado que quer crescer sem abrir mão de sua identidade”, disse.

No coração da Amazônia, a Fazendinha deixou de ser apenas palco de exposições: transformou-se em plataforma de futuro. Negócios, cultura, ciência, tecnologia e oportunidades convergem em um mesmo espaço, projetando o Amapá para um novo capítulo da sua história.

Um evento de grandes dimensões

Nesta edição, a Expofeira reúne 1.647 expositores, empreendedores, instituições, veículos de comunicação e atrações culturais, contemplando 20 atividades econômicas: bioeconomia, inovação, recursos florestais, agronegócio, agricultura familiar, pecuária, petróleo e gás (pela primeira vez), energias renováveis, mineração, setor imobiliário, móveis, maquinários agrícolas, concessionárias de motos e veículos, instituições bancárias e financeiras, gastronomia (restaurantes, lanchonetes, hamburguerias, pizzarias etc.), Minha Primeira Empresa, Selo Amapá, empreendedor popular, economia criativa, e beleza e bem-estar.

Das 587 empresas expositoras – 115 a mais do que em 2024, 92 são da agricultura familiar, 313 empreendedores populares e 48 de economia criativa. Ao todo, são 470 atrações culturais, incluindo 13 shows nacionais, 440 atrações estaduais, 9 equipes do Festival Estadual de Aparelhagens e 8 candidatas do Concurso da Rainha.

Também se destacam 55 instituições, incluindo representantes da Guiana Francesa (Coletividade Territorial, Câmara de Comércio e Comitê de Turismo, além de 3 expositores comerciais) e da China (Câmara de Comércio Brasil-China), além de 81 veículos de comunicação – 31 da imprensa local, 4 da imprensa nacional e internacional (Brasil Economy, Brazil Journal, Valor Econômico e Consultoria Samaúma Hub) e 46 influencers digitais. O evento ainda conta com 1 parque de diversão, garantindo lazer e entretenimento para toda a família.

