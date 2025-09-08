quarta-feira, setembro 10, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

MundoSaúde

Mulheres com ciclo menstrual irregular têm mais problemas de pele

Livia Almeida

Pesquisa internacional com 17 mil participantes conclui que a regularidade da menstruação influencia o risco de acne, manchas e sensibilidade cutânea

Por Thais Szegö, da Agência Einstein

Muitas mulheres percebem que a pele muda ao longo do mês — e, segundo a ciência, isso faz sentido. Oscilações hormonais do ciclo menstrual afetam diretamente a saúde e a aparência da pele, segundo um estudo feito por pesquisadores da Alemanha e da França, publicado recentemente no British Journal of Dermatology. Aquelas que costumam ter com menstruação irregular apresentam maior risco de acne, manchas, melasma, rosácea, ressecamento e sensibilidade cutânea.

Os pesquisadores analisaram 17 mil mulheres de 20 países, com idades entre 18 e 55 anos. O objetivo era identificar a relação entre distúrbios de pele e as fases do ciclo menstrual, considerando ainda a regularidade ou irregularidade da menstruação.

As voluntárias responderam a um questionário digital com informações sociais e demográficas, além de dados sobre a menstruação no último ano e a regularidade do ciclo. Foi considerado regular o ciclo em que a menstruação ocorre todos os meses, aproximadamente no mesmo período. Elas também relataram seu tipo de pele e a presença ou ausência de 12 características, como oleosidade, secura, sensibilidade, palidez, manchas, rugas, olheiras e poros dilatados.

Os resultados indicam maior número diagnósticos de problemas de pele naquelas com ciclos irregulares. No caso da acne, os pesquisadores apontam que a ligação com os estrógenos, os hormônios femininos, ainda não está totalmente esclarecida, mas acredita-se que eles influenciem a produção de sebo.

Quanto às manchas, o estudo reforça a teoria já conhecida de que desequilíbrios hormonais estimulam a produção de melanina, pigmento responsável pela cor da pele, favorecendo o surgimento de melasma. Essas irregularidades também podem estar relacionadas a maior risco de rosácea.

Além dos diagnósticos clínicos, as alterações autopercebidas também foram mais frequentes naquelas que menstruavam com irregularidade. Destacaram-se a sensação de pele seca, acompanhada ou não de descamação e rachaduras, e a maior sensibilidade cutânea.

“O fato de ser um estudo global, com número expressivo de mulheres, corrobora ainda mais com os resultados. Reforça o que já observamos na prática cotidiana, que as fases do ciclo menstrual podem alterar o comportamento da pele, com maior propensão a acne, oleosidade excessiva, sensibilidade e até alterações inflamatórias, assim como possíveis desequilíbrios hormonais”, diz o ginecologista e obstetra Sérgio Podgaec, vice-presidente da área de Ensino do Einstein Hospital Israelita.

No entanto, o trabalho não analisou especificamente as mulheres com ovários policísticos. “Esse distúrbio ginecológico é extremamente comum, justamente caracterizado por ciclos menstruais irregulares e fortemente associado as alterações de pele e cabelo, como acne, oleosidade e até alopecia”, observa a ginecologista Carolina Fernandes Giacometti, também do Einstein.

Mudanças hormonais e as fases do ciclo

O ciclo menstrual corresponde ao intervalo entre o primeiro dia da menstruação e a véspera do sangramento seguinte. Em média, dura 28 dias e se divide em três fases, definidas pelas variações hormonais que ocorrem nesse período. Cada etapa é marcada pela predominância de determinados hormônios, como estrogênio e progesterona, que podem influenciar não apenas o funcionamento do organismo, mas também a saúde e a aparência da pele.

“Na fase folicular o estrogênio fica mais alto, levando a uma melhor hidratação da pele, menor oleosidade e maior produção de colágeno, além de mais luminosidade e viço”, explica a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD).

Na fase ovulatória, o estrogênio continua em alta e inicia-se a produção do hormônio luteinizante (LH), responsável pela liberação do óvulo. Nesse período, a pele pode apresentar um leve aumento da oleosidade, favorecendo o surgimento de acne e manchas. Já na fase lútea, há elevação da progesterona e da testosterona, o que torna a cútis mais oleosa, sensível e reativa. É comum, então, o aparecimento de acne, rosácea, melasma e até dermatite seborreica.

Já no período menstrual, com a queda dos níveis de estrogênio e progesterona, a pele tende a ficar mais ressecada, desidratada e sensível. “As mulheres podem variar a rotina de skincare conforme o ciclo. Geralmente, as mais afetadas pela variação hormonal em cada mês sentem mais essas alterações”, aponta Pomerantzeff.

O ideal é ir a um dermatologista para saber qual rotina de cuidados funciona melhor para seu tipo de pele e sua rotina. É possível, por exemplo, incluir o uso de um hidratante mais potente para os dias com a pele mais ressecada e sensível ou um ácido quanto estiver mais oleosa. “A escolha do ácido depende do exame dermatológico e da avaliação de cada paciente”, orienta a dermatologista.

Fonte: Agência Einstein

Você pode gostar também

Rússia diz ter usado mísseis hipersônicos na Ucrânia

Livia Almeida

Gripe H3N2 provocou cinco mortes no estado do Rio neste ano

Chico Terra

Ministério da Saúde faz levantamento sobre saúde mental do brasileiro

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.