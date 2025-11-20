quinta-feira, novembro 20, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

Ciência e TecnologiaSaúde

IAs auxiliam prevenção e tratamentos oncológicos

Livia Almeida

Tecnologia detecta tumores com maior precisão e já é aplicada em hospitais brasileiros

Centros médicos do Brasil e do exterior passaram a utilizar algoritmos de Inteligência Artificial (IA) no diagnóstico e tratamento de câncer. A tecnologia tem auxiliado médicos na análise de exames, na identificação de tumores e na escolha de terapias adequadas a cada caso. 

A prática tem mostrado que a IA acelera o diagnóstico e ajuda os profissionais a tomarem decisões. Os sistemas computacionais já atuam em diversas especialidades oncológicas, com aplicações que vão desde a análise de imagens até a identificação de perfis genéticos tumorais.

A aplicabilidade nos casos de tumores de pulmão e próstata é uma das mais estudadas. No primeiro caso, algoritmos analisam tomografias para diferenciar lesões benignas de malignas. Também é possível o uso da tecnologia para prevenir o câncer de cólon e reto, por meio da identificação precoce de pólipos durante exames endoscópicos.

Já no câncer de próstata, os sistemas identificam lesões malignas nas biópsias. Mapear a causa do câncer de próstata em cada paciente permite tratamentos direcionados, conforme mostram algoritmos que correlacionam mutações genéticas ao desenvolvimento tumoral. 

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 72 mil casos novos de câncer de próstata em 2025, enquanto o câncer de mama feminina deve atingir 74 mil casos. Juntos, esses dois tipos representam mais de 20% dos 704 mil casos de câncer previstos no país.

Para tumores de mama, os algoritmos quantificam marcadores nas amostras. O patologista precisaria analisar todas as lesões malignas encontradas em uma biópsia para calcular quanto o tumor expressa determinado biomarcador. Com os algoritmos, esse processo fica mais rápido e automatizado.

Uma tecnologia de IA também foi testada para o câncer de pâncreas, um dos mais caros de rastrear, segundo informações do Cancer Research. O modelo usou códigos de doenças e seu momento de ocorrência em milhões de registros médicos. Mesmo quando os sintomas não estavam diretamente relacionados ao pâncreas, o sistema conseguiu prever quais pacientes tinham maior risco.

A análise de perfis genéticos de tumores e pacientes tem permitido tratamentos direcionados. Estudos mostram que a tecnologia auxilia na criação de terapias personalizadas ao identificar quais tratamentos serão mais eficazes para um determinado perfil genético. Uma sessão de quimioterapia pode ser ajustada em dosagem e combinação de medicamentos conforme o perfil molecular do tumor, aumentando as chances de cura e minimizando os efeitos colaterais.

Estudo alemão mostra 17% mais detecções com IA

Na Alemanha, pesquisadores da Universidade de Lübeck acompanharam 461.818 mulheres em um programa de triagem, entre julho de 2021 e fevereiro de 2023. Quando os radiologistas usaram a ferramenta de IA, a taxa de detecção foi 17,6% maior: 6,7 casos por mil mulheres, contra 5,7 por mil no grupo que trabalhou sem o auxílio tecnológico, segundo informação divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

O software alemão rotula exames não suspeitos como “normais” e emite alertas quando considera que uma imagem suspeita foi classificada como normal pelo médico. Durante o estudo, a ferramenta gerou 3.959 alertas de segurança, o que permitiu diagnosticar 204 casos de câncer de mama. A pesquisa foi publicada em janeiro na revista Nature Medicine.

Na Alemanha, 3 milhões de mulheres fazem a triagem anualmente, gerando 24 milhões de imagens que dois radiologistas precisam avaliar de forma independente para cada paciente, conforme informações do IPEA. No Brasil, o volume é ainda maior: o Sistema Único de Saúde (SUS) realizou 4,4 milhões de mamografias em 2024, sendo 2,6 milhões em mulheres de 50 a 74 anos, faixa prioritária para rastreamento. Os dados do PAINEL-Oncologia, sistema de monitoramento do Ministério da Saúde, mostram que os tratamentos oncológicos das mamas aumentaram 9% em 2023 comparado ao ano anterior.

Algoritmos estrangeiros precisam ser testados no Brasil 

Não é possível adquirir um algoritmo desenvolvido em outros países, com pacientes tratados em um hospital estrangeiro, e aplicar diretamente no Brasil. Antes do uso clínico, ele deve ser validado com dados brasileiros e com os pacientes tratados no país. 

Uma vez validada, a tecnologia pode impactar no tempo no tratamento. Evidências científicas compiladas pelo Ministério da Saúde apontam que 15% dos pacientes atrasam o início do tratamento entre 30 e 60 dias. Esse atraso representa aumento de 6% a 8% na mortalidade. A tecnologia que acelera diagnósticos pode salvar vidas ao reduzir essa janela crítica.

Durante o congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), membros do Comitê de Tecnologia e Inovação afirmaram que a tecnologia depende sempre de julgamento humano. A IA pode ajudar, mas é preciso pensar também em como o raciocínio crítico, o bom julgamento e a ética humana aprimoram a tecnologia.

Brasil investe em soluções próprias

Além de importar IAs, há o esforço para desenvolver versões brasileiras. Startups nacionais já investem em soluções para detecção de tumores. Uma delas já rastreou mais de 500 mil mulheres desde 2022, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Outra empresa, criada em 2017, usa sensor infravermelho para capturar imagens da mama e enviá-las para servidor na nuvem. Algoritmos comparam as imagens com banco de dados de mais de 5 milhões de informações em busca de sinais de lesões cancerígenas.

Você pode gostar também

Mulheres com ciclo menstrual irregular têm mais problemas de pele

Livia Almeida

Rússia inicia transferência tecnológica para produzir vacina no Brasil

Livia Almeida

Pela primeira vez a ciência conseguiu modificar DNA de embriões humanos

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.