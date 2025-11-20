Amapá celebra inauguração da loja oficial da Estação Primeira de Mangueira em Macapá

O Amapá celebra a inauguração da loja oficial da Estação Primeira de Mangueira nesta sexta-feira, 21, em Macapá. O espaço é mais uma forma de aproximar a comunidade amapaense do enredo que celebrará a cultura, a história e a força do povo do estado no Carnaval do Rio de Janeiro, em 2026. O lançamento, aberto ao público, conta com a presença do vice-presidente Moacir Barreto da escola de samba e elenco artístico.

A loja contará com produtos oficiais e vai permitir que os participantes sintam o clima que antecede a grande festa do samba no ano que vem. Com camisas e bonés personalizados da Verde e Rosa, pensados especialmente para que os amapaenses possam se preparar para torcer com orgulho e estilo no próximo desfile, a loja fica localizada no Piso L3 do Macapá Shopping, no bairro do Trem.

Com o enredo “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra”, a Verde e Rosa promete emocionar o Brasil ao destacar as riquezas culturais e as narrativas que fazem do Amapá um território singular. A iniciativa da loja reforça o compromisso da Escola em criar conexões reais com o Estado que será homenageado na Marquês de Sapucaí.

Local: Piso L3 – Macapá Shopping (Próximo da escada rolante)

Data: 21/11/2025 às 12h0

Endereço: Rua Leopoldo Machado, n. 2334, no bairro do Trem.

Agência de Notícias do Amapá

