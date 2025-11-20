Governador Clécio Luís acompanha simulação de atendimento a pacientes oncológicos no Centro de Radioterapia do Amapá

A poucas semanas da inauguração, equipes testam fluxo completo de atendimento aos pacientes.

O governador do Amapá, Clécio Luís, participou nesta quarta-feira, 19, de uma simulação completa do fluxo de atendimento aos pacientes oncológicos no novo Centro de Radioterapia, em Macapá, equipamento hospitalar público que vai revolucionar o tratamento do câncer no estado. A etapa essencial antes da entrega, que ocorre ainda em 2025, testou na prática cada fase do atendimento, da chegada do paciente ao término da sessão radioterápica.

O espaço, vinculado administrativamente ao Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, foi construído pelo Governo do Estado em parceria com o Ministério da Saúde, com articulação do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. A unidade é equipada com um acelerador linear de alta tecnologia, capaz de realizar até 50 sessões por dia.

“Vim aqui hoje participar dos últimos testes e ver como será o atendimento. Foi emocionante participar dessa simulação e saber que os amapaenses que lutam contra o câncer vão poder fazer o tratamento completo aqui em Macapá, perto da família, sem ter que viajar para outro estado. Será a revolução da saúde do Amapá, com base no amor, no acolhimento e cuidado”, afirmou o governador Clécio Luís, acompanhado da secretária de Estado da Saúde, Nair Mota.

A ação envolveu toda a equipe que atuará no serviço, com a reprodução exata do percurso que será vivenciado diariamente pelos pacientes: recepção, cadastro, triagem de enfermagem, avaliação médica, preparação para o procedimento, realização da sessão e acompanhamento pós-atendimento. Também foram verificados os protocolos de segurança, o fluxo de comunicação interna, a integração das equipes e o atendimento humanizado, considerado uma das prioridades do serviço.

De acordo com a coordenadora administrativa do Centro, Rafaela Oliveira, a simulação permitiu realizar ajustes finais e confirmou que todos os processos estão alinhados às normas nacionais para unidades de radioterapia, garantindo segurança, precisão e acolhimento.

A paciente oncológica Samara Andrade, que já precisou sair do estado para realizar radioterapia e braquiterapia, acompanhou de perto a simulação e relatou o impacto dessa conquista para quem enfrenta o tratamento:

“Tenho uma filha de 2 aninhos, e saber que muitas mães não vão mais precisar deixar seus filhos em busca de tratamento é muito gratificante. Poder sair de uma sessão de radioterapia e voltar para sua casa, para o seio da sua família, faz toda a diferença. Eu fiz meu tratamento fora porque na época não tinha aqui, e precisei ficar longe da minha filha. Hoje não preciso mais do tratamento, mas estou muito grata por saber que outras pessoas não vão passar pelo que passei. Muitas vidas serão salvas aqui, sem depender de vagas fora do estado”, celebrou Samara.

A implantação do serviço encerra um longo ciclo de deslocamentos para outros estados, realidade que por muitos anos impacta emocional e financeiramente centenas de famílias amapaenses.

Profissionais de física médica, radioterapia, enfermagem, medicina e engenharia clínica participaram de todos os treinamentos e da simulação, garantindo que a operação comece com protocolos padronizados e segurança total.

Com a simulação concluída e as equipes integralmente preparadas, o Governo do Amapá segue nos ajustes finais para a inauguração do Centro de Radioterapia, representa um marco histórico para a saúde pública do estado, assegurando tratamento especializado com qualidade, tecnologia e acolhimento e, sobretudo, devolvendo dignidade, esperança e proximidade familiar aos pacientes oncológicos.

Agência de Notícia do Amapá

