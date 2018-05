Seis fatores que podem causar a impotência sexual

Sobrepeso é um problema de saúde que também pode refletir sobre a saúde sexual masculina, entenda

A sexualidade faz parte da saúde humana e quando problemas atingem essa área da vida, muitos transtornos podem ser gerados ao homem e à mulher, culminando até mesmo a problemas de ordem psicológica que afetam as demais áreas da vida.

No caso do público masculino, há alguns fatores que podem resultar na impotência sexual. Quais são?

6 fatores que podem causar a impotência sexual

1. Fatores emocionais – Na maioria dos casos, o problema da impotência sexual está relacionado a questões emocionais. O medo, algum trauma sofrido ao longo da vida, problemas de relacionamento, entre outras causas, podem afetar a sexualidade do homem. Além disso, situações de extremo estresse ou preocupações com questões pessoais ou profissionais, também podem resultar nos problemas com a vida sexual.

2. Fatores físicos – Os problemas também podem estar ligados a fatores orgânicos, como o problema da varicocele, que se trata do surgimento de varizes na região do saco escrotal, que pode levar não apenas ao problema da impotência, mas à infertilidade. Alguns distúrbios hormonais também podem afetar a sexualidade masculina. Nestes casos, o homem precisa se submeter a exames para que se conheçam as causas da impotência.

3. Fatores estéticos – Muitos homens insatisfeitos com o tamanho do pênis optam pelo alongamento peniano, que pode ser realizado por meio de diferentes técnicas. Os métodos em si não provocam a impotência, desde que sejam realizados ou indicados por especialistas capacitados.

4. Estilo de vida não saudável – Falta de exercícios físicos, fumo, álcool e demais drogas, noites mal dormidas, entre outros hábitos, podem afetar a sexualidade do homem levando à impotência.

5. Medicamentos – Antidepressivos, antipsicóticos e anti-hipertensivos, podem gerar, entre os efeitos colaterais, a impotência sexual. Como a suspensão desses medicamentos não pode ser realizada sem acompanhamento médico, o ideal é que em casos de impotência, seja informado ao especialista, para que verifique a possibilidade da troca para um medicamento que cause menos efeitos colaterais.

6. Sobrepeso/obesidade – O excesso de peso pode levar à impotência sexual, porque o corpo fora do peso apresenta desequilíbrio, desde o aumento da gordura corporal até alterações hormonais, que podem levar à impotência. Este problema de saúde requer uma mudança de estilo de vida.

Quando o problema é psicológico e o homem está em tratamento, alguns recursos naturais podem ajudar, como é o caso da planta tribulus terrestris que é um dos afrodisíacos naturais mais reconhecidos ao redor do mundo e que além de estimular a libido, também pode ajudar na resolução de problemas como a infertilidade, já que aumenta a produção de espermatozóides mais saudáveis, função conhecida como espermatogênese.

O problema da impotência sexual deve ser informado a um especialista para que se saibam as causas e possa ser indicado o melhor tratamento para a cura do problema.