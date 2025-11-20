quinta-feira, novembro 20, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

Amazônia

Projeto “Grito Rua” fortalece coletivos artísticos da periferia do Amazonas no enfrentamento à crise climática

Livia Almeida

Capacitar e fortalecer grupos artísticos, coletivos culturais e associações da periferia do Amazonas, oferecendo ferramentas e conhecimentos que os tornem protagonistas no enfrentamento à crise climática, é o propósito do projeto “Grito Rua – Clima e Cultura”. Realizada pela Associação Intercultural de Hip-Hop Urbanos da Amazônia (AIHHUAM), em parceria com o Instituto Cultura, Comunicação e Incidência (ICCI), a iniciativa incentivou a ocupação de espaços públicos urbanos em diversas ações que impactaram mais de 300 pessoas ao longo de 2025.

Mel Angeoles, vice-presidente da AIHHUAM e coordenadora do festival, ressalta o valor do projeto para a sensibilização dos coletivos artísticos diante das mudanças climáticas.

“O projeto nasceu da urgência de enfrentar os efeitos climáticos nas periferias, onde os impactos são mais severos e o acesso à informação e aos recursos ainda é limitado. Ao investir na formação e no fortalecimento de coletivos culturais, o ‘Grito Rua’ reconhece o território como espaço de potência criativa e promove o protagonismo comunitário na luta ambiental”, detalha.

Todos os anos, o projeto abre seleções para diversos coletivos da capital e de municípios do interior amazonense. Quando selecionados, os participantes têm acesso a uma jornada formativa que aborda desde os impactos socioambientais da crise climática até estratégias práticas de mobilização, além de discutir o papel da arte como instrumento de resistência e transformação social.

Ao final, todos recebem um apoio financeiro para aquisição de equipamentos e realização de atividades práticas em suas comunidades.

“Acreditamos que cada território carrega uma força criativa única. Quando a arte ocupa as ruas, ela mobiliza, informa e transforma realidades. Este projeto nasce para preparar nossos coletivos para agir agora”, finaliza Angeoles.

Coletivos participantes

A edição de 2025 reuniu nove coletivos artísticos e periféricos do estado, em iniciativas que envolveram dança, teatro, batalhas de rima, grafismo, cinema social, feiras de economia criativa e atividades esportivas.

Um deles foi o Estúdio Buriti Artes e Quadrinhos com o projeto “Cidade Flutuante”, que trabalhou os impactos da poluição dos rios e das mudanças climáticas na Orla da União, bairro periférico de Parintins (município a 369 quilômetros de Manaus). A iniciativa envolveu diálogos com os moradores dos flutuantes, estudantes, jovens e artistas que participaram de oficinas de grafismo, dança de hip-hop, canto de rap e outras atividades culturais promovidas pelo coletivo.

“Nós tivemos um resultado muito inesperado. Há algumas áreas em que os moradores não gostam dessas intervenções, mas tivemos a grata surpresa de muita receptividade e eles desejaram nos ajudar nesse processo. A entrega deste mini-documentário foi fundamental para a galera entender o quanto a Orla da União é muito especial”, compartilha Rafael Pimentel, representante do coletivo.

Para celebrar o Dia da Amazônia, o grupo lançou um mini-documentário sobre os impactos da poluição nos rios e das mudanças climáticas na região. O produto está disponível nas redes sociais pelo link: www.instagram.com/reel/DOOjirFjqSD/.

“Esse impacto não foi somente para os moradores, mas também para nós que estávamos produzindo. Com certeza, conseguimos construir um pensamento coletivo e artístico, mas também comunitário – que era a nossa ideia. Foi um trabalho muito bonito que gostamos de executar”, finaliza Pimentel.

Neste ano, também participaram os coletivos: Cine Palafita, Bruxos do Norte, Coletivo Jiquitaia, Casa Teatro Taua Caá, PV7, Ritmo 3 Crew, Associação São Francisco Bujaru e o Centro Cultural Zé Amador (município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros da capital).

        Mais informações sobre o projeto “Grito Rua – Clima e Cultura” estão disponíveis no site, www.aihhuam.com.br, e nas redes sociais: @aihhuam.

Você pode gostar também

Justiça anula fraude que permitia grilagem em terra de povos tradicionais no Pará

Chico Terra

Sindicância da Universidade do Estado Amazonas apura denúncia contra professor suspeito de traficar órgãos

Chico Terra

Pirarucu manejado de forma sustentável protagoniza festival gastronômico em Belém

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.