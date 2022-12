FAS abre 48 vagas de emprego e estágios em diversas áreas para capital e interior do Amazonas

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) inicia 2023 com 48 vagas de emprego e estágios em aberto para diversas áreas, inclusive, com oportunidades em Manaus, no Estado do Maranhão e em alguns municípios do interior do Amazonas. Os editais para a seleção dos candidatos estão disponíveis no site: https://fas-amazonia.org/oportunidades/editais-abertos/.

Algumas das vagas podem ser executadas em formato híbrido com atividades presenciais na sede da instituição, localizada no bairro Parque Dez, em Manaus, e também no estilo home office.

Para estágios remunerados, há vagas na Coordenadoria Cidades Sustentáveis da FAS, que atua com projetos de sustentabilidade voltados para a capital amazonense; na área de Recursos Humanos e na Agenda Indígena da instituição. Também há disponibilidade para a contratação de especialista em projetos de Carbono Florestal, analista em turismo sustentável e analista de finanças sustentáveis.

No Estado do Maranhão, a FAS procura um profissional para atuar no projeto “Destravando e alavancando o desenvolvimento de baixas emissões”, também conhecido como Janela B. A iniciativa visa apoiar os estados da Amazônia brasileira para atender aos requerimentos de acesso ao Mercado de Carbono Florestal (REDD+).

Os municípios de Itapiranga, Presidente Figueiredo, Novo Aripuanã, Carauari e Fonte Boa, localizados no interior do Amazonas, também possuem várias vagas de emprego em aberto para atuar nos projetos executados pela FAS.

Há oportunidades para profissionais atuarem como apoio operacional, instrutor de educação ambiental, mobilizador para evento esportivo, instrutor de informática, instrutor de teclado e violão, contratação na área de serviço social, instrutor de teatro e dança, entre outros.

Essas vagas de trabalho são destinadas para atuação no projeto Dicara (Desenvolvimento Integral da Criança e Adolescente Ribeirinha da Amazônia), realizado em zonas rurais e periféricas do Amazonas com o intuito de fortalecer a autonomia e a autoestima de crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos de idade, por meio de cursos livres e oficinas para o público-alvo.

“A FAS atua com transparência em todos os seus processos, internos e externos, por isso os editais para a contratação de profissionais são extremamente importantes. Pois, visam garantir processos idôneos e pessoas realmente envolvidas com o trabalho e, principalmente, para atuar com paixão em prol da nossa Amazônia. E, claro, em prol das pessoas que vivem nela”, explica o superintendente geral da FAS, Virgilio Viana.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

