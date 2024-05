Sebrae apresenta soluções da bioeconomia para a COP30

Conferência Inova Amazônia reúne mais de 80 startups da biodiversidade em Manaus

Pela primeira vez, o Sebrae vai apresentar ao mundo soluções efetivas de sustentabilidade que servirão de exemplo na COP 30. A promoção da inovação na Amazônia Legal com foco na bioeconomia será o tema principal da Conferência Inova Amazônia, nos dias 9 e 10 de maio, em Manaus.

A abertura do evento, promovido pelo Sebrae, contará com o presidente Décio Lima, o diretor-técnico Bruno Quick e a diretora de Administração e Finanças Margarete Coelho. A conferência faz parte também da agenda do Sebrae Pelo Brasil, programa que desembarca no Amazonas pela primeira vez.

A previsão é que durante a Conferência Inova Amazônia cerca de 80 negócios da região apresentem seus empreendimentos e produtos focados na conservação da biodiversidade e desenvolvimento econômico respeitando os ecossistemas amazônicos e as comunidades locais. Além do espaço para exposição, a conferência tem o objetivo de promover conexões e networking entre negócios.

Durante o encontro também serão realizadas mentorias coletivas, rodadas de negócios e de investimentos e palestras com convidados renomados para ajudar a impulsionar os negócios locais.

O evento contará ainda com o 1º workshop de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do Amazonas, onde serão apresentados conteúdos sobre o desenvolvimento de comunidades e o papel delas para o ecossistema de cada região.

Serviço:

Evento: Inova Amazônia

Data: Dias 9 e 10 de maio

Local: Centro de Convenções Vasco Vasques, Manaus.

Mais informações:

Link

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...