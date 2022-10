Escultura de onça pintada em prol da conservação da Amazônia é exposta em Nova Iorque

As onças-pintadas invadiram Nova Iorque e, desta vez, com representação amazônica. A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e a Dell Technologies, convidaram dois artistas brasileiros para pintar uma das esculturas da Jaguar Parade. Intitulada “Preservar é preciso”, a obra é uma colaboração do multiartista amazônico Rui Machado com a artista plástica Lívia Mourão.

A FAS escolheu representar a conservação da Amazônia e a valorização dos povos tradicionais na escultura, que está exposta no Central Park desde o dia 7 de setembro. A floresta amazônica, além de uma das mais importantes do mundo e peça central no combate à crise climática, é um dos lares do felino no Brasil.

Na criação, a dupla visa mostrar a vida das populações da floresta e a sua interação com as onças, e a biodiversidade do bioma. “Toda fauna, a floresta e os povos que nela vivem têm direito à vida. Que seja verde, viva e livre”, afirmaram os artistas.

Aproximadamente 40 esculturas estilizadas por artistas de diversas nacionalidades participam da Jaguar Parade e estão expostas em locais turísticos como o Central Park Zoo. Além disso, até o dia 15 de outubro, as esculturas de onças-pintadas serão leiloadas, de forma online, e 100% do lucro com a venda das peças será doado para projetos de preservação da espécie e seus ecossistemas.

