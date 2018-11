Outubro Rosa encerra com caminhada no Centro de Macapá

A caminhada Outubro Rosa encerrou a programação do Município na tarde de quarta-feira, 31. A saída ocorreu na Praça Barão do Rio Branco e encerrou em frente à Fortaleza de São José, com a formação de uma laço humano cor rosa, símbolo da campanha. O tema deste ano foi Declare seu amor por você e o evento teve como objetivo estimular e sensibilizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de útero, preservando a integridade e a saúde da mulher.

“Outubro foi um mês destinado para a saúde da mulher, onde incentivamos para que ela se cuide cada vez mais. Por isso, é tão importante não somente no período da campanha, mas durante todo o ano a realização de exames preventivos e de estimular essa prática”, explicou a coordenadora de Saúde da Mulher, Rosa Natália Muniz.

Participante caminhada, Joelly Cardoso reconhece a importância do evento e de outras atividades do Outubro Rosa, que foram realizadas como forma de despertar a consciência das pessoas sobre a doença, que não afeta só as mulheres, mas toda a família. “Participamos dessa iniciativa justamente para alertar cada vez mais pessoas, uma mulher com câncer pode abalar a saúde de toda a sua família, o que pode ser evitado em poucos minutos com a realização do autoexame”.

Cliver Campos