Semana Chico Mendes celebra 35 anos de legado do líder seringueiro

O encontro, organizado pelo Comitê Chico Mendes, visa fortalecer a Aliança dos Povos da Floresta e levantar bandeiras rumo a um Empate de Retomada.

Mesmo após 35 anos sem a presença do líder seringueiro, a história e legado de Chico Mendes reverberam Brasil afora como símbolo de luta e resistência. Até o dia 22 de dezembro, acontecerá a Semana Chico Mendes – datas de nascimento e morte de Chico – com uma série de atividades gratuitas nos municípios de Xapuri, Assis Brasil, Epitaciolândia e Rio Branco, no Acre.

O tema do evento é “Empate de Retomada” com debates sobre “Justiça Climática e O Esperançar de um Novo Futuro, assim sonharemos e esperançaremos – como Chico sonhou e esperançou”.

O encontro, organizado pelo Comitê Chico Mendes, terá a presença de diversas organizações, lideranças, estudantes, indígenas, extrativistas, quilombolas e ativistas socioambientais, para fortalecer a Aliança dos Povos da Floresta e levantar bandeiras rumo a um Empate de Retomada.

A programação está repleta de celebrações, tendo a Cultura e a Arte como impulsionadoras de lutas sociais em estado permanente de ativismo.

A Semana Chico Mendes 35 anos – Empate de Retomada também é um encontro de Resistência e de Honra à memória do “Patrono do Meio Ambiente: Chico Mendes”.

Programação Completa

Sexta-feira 15/12 – Xapuri

09h – Ocupação Arte Salva

Local: Escola estadual Anthero Soares Bezerra

14h – Plenária 35 anos sem Chico Mendes e o Futuro das Reservas Extrativistas

Local: Salão Paroquial

16h – Legado de Chico Mendes – Aliança dos Povos da Floresta

Local: Salão Paroquial

19h – Prêmio Chico Mendes de Resistência

Local: Espaço de convivência em frente ao Sindicato de Xapuri

Sábado 16/12 – Xapuri

7h30 – Caminhada até o túmulo de Chico Mendes

Local: Saída em frente da casa de Chico Mendes

9h30 – Filme com Realidade Virtual: “Amazônia Viva”

Local: STTR – Xapuri

10h – Inauguração da Exposição Chico Mendes

Local: Seringal Floresta

11h30 – Visita ao galpão do Ateliê da Floresta

Local: Seringal Floresta

14h – Crias de Chico Mendes: Juventudes que lutam pela Floresta de Pé;

Local: CooperXapuri

16h – Inauguração da Exposição Chico Mendes

Local: Seringal Dois-Irmãos

16h – Lançamento do Livro: Um seringal diferente: Memórias compartilhadas

Local: Espaço de convivência em frente ao Sindicato de Xapuri

19h – Exibição do filme Empate (2018) de Sérgio de Carvalho

Local: Praça da Igreja São Sebastião

20h – Espetáculo Arigó com Ezequiel Vasconcelos

Local: Praça da Igreja São Sebastião

16 a 17/12 – Expedição Chico Mendes

Domingo 17/12 – Xapuri e Epitaciolândia

8h – Mulheres da Floresta – Encontro dos Saberes, Lutas e Resistências

Local: Espaço de convivência em frente ao Sindicato de Xapuri (Xapuri)

8h30 – Crias de Chico Mendes: Juventudes que lutam pela Floresta de Pé

Local: CooperXapuri (Xapuri)

10h – Inauguração da Exposição Chico Mendes, Seringal Porongaba

Local: Seringal Porongaba (Epitaciolândia)

Segunda-feira 18/12 – Rio Branco

14h – Oficina: História em Quadrinho – Mapinguari – Com Gabriel Góes e André Miranda

Local: Sesc Centro

18h – Lançamento do livro “Mapinguari” – Autores: Gabriel Góes e André Miranda

Local: Casarão

Terça-feira 19/12 – Xapuri, Assis Brasil e Rio Branco

9h – Painel: A Reserva Extrativista Chico Mendes: seus indicadores de sustentabilidade e o pagamento por serviços socioambientais

Local: CooperXapuri (Xapuri)

10h – Inauguração da Exposição Chico Mendes, Seringal Icuriã

Local: Seringal Icuriã (Assis Brasil)

14h – Oficina de Animação com Filip Couto

Local: Galeria BV – 1º piso – Sala 3 (Rio Branco)

Quarta-feira 20/12 – Rio Branco

14h – Oficina de Animação com Filip Couto

Local: Galeria BV – 1º piso – Sala 3

Quinta-feira 21/12 – Rio Branco

14h – Oficina de Animação com Filip Couto

Local: Galeria BV – 1º piso – Sala 3

14h30 – Roda de conversa: Debates preparatórios para a COP 30

Local: Sesc Centro

18h – Lançamento da Websérie – Amazônidas

Local: Biblioteca Pública

19h30 – Sarau: Culturas de floresta e de rua

Local: Casarão

Sexta-feira 22/12 – Rio Branco

09h – Ocupação Arte Salva

Local: Beco do Mijo (gameleira)

19h – Espetáculo Vozes da Floresta com Lucélia Santos

Local: Teatro de arena (Sesc centro)

