Hemoap intensifica convocação de doadores para reforçar estoques no período de fim de ano

Atualmente, estão críticos os estoques das tipagens sanguíneas O +, O – e A +.

Por: Paolla Gualberto

Com a chegada das extensas programações em celebração ao final de ano, o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap) convoca voluntários para doação espontânea. Atualmente, estão críticos os estoques das tipagem O +, O – e A +.

A unidade precisa de uma média mínima de 80 doações por dia para abastecer as unidades hospitalares de todo estado, contudo, atualmente, são apenas cerca de 65 doações diárias.

De acordo com o diretor-presidente do Hemoap, Eldren Lage, é necessário que as colaborações sejam intensificadas nesse período, em que as doações de sangue costumam diminuir, devido ao período de férias escolares.

“É um trabalho que não depende apenas de nós, mas principalmente dos doadores que mantêm o Hemoap abastecido. Importante criarmos o hábito da doação de sangue o ano inteiro. É um ato de cuidado ao próximo”, ressalta Lage.

Prevendo a falta de tempo devido às celebrações de Natal e ano novo, o tecnólogo em gestão ambiental, Márcio Matos, compareceu ao Hemoap e resolveu antecipar sua doação.

“São cinco anos doando aqui no Hemoap, ajudando pessoas. Fiquei sabendo que o estoque está bem abaixo do que o necessário e resolvi vir logo, antes de iniciar as festividades. Importante que outras pessoas tenham o mesmo pensamento”, afirmou Matos.

Quem pode doar?

A pessoa só é classificada como apta ou não a doação após uma triagem clínica que consiste num questionário sobre a saúde do possível doador.

– É necessário estar em boas condições de saúde; pesar acima de 50 kg; ter idade entre 16 e 69 anos; não ter apresentado sinais ou sintomas gripais nos últimos 14 dias e não ter testado positivo para Covid-19 nos últimos 10 dias;

– No dia da doação, é necessário levar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência ou cartão do SUS;

– Os menores de 18 anos necessitam de autorização dos responsáveis. O termo de autorização pode ser solicitado via WhatsApp do Hemoap: (96) 98811-0200. A presença dos responsáveis é facultativa no dia da doação de sangue;

– Os intervalos para doação de sangue são de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.

O hemocentro fica na avenida Raimundo Álvares da Costa, esquina com a rua Jovino Dinoá. O funcionamento é pela manhã, das 7h30 às 12h30. As doações de sangue podem ser realizadas por comparecimento espontâneo ou solicitadas através de agendamento via WhatsApp através do número (96) 98811-0200.

Foto: Gabriel Maciel/Sesa

