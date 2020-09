Contribuintes já podem acessar novo site e aplicativo para emissão de notas fiscais

A Prefeitura de Macapá lançou nesta quarta-feira, 2, duas novas plataformas de gerenciamento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): atualizou o layout e incorporou o novo sistema de dados da ferramenta web da Nota Fiscal e apresentou o aplicativo “Nota na Mão”, que facilita o acesso à emissão da NF-e. Desde o dia 1° de setembro, o contribuinte já tem acesso ao novo site e ao aplicativo para emissão do documento.

Durante uma Live demonstrativa pelo Facebook da Prefeitura de Macapá, a equipe da Secretaria Municipal de Finanças pôde apresentar e tirar dúvidas de internautas que participaram pela Internet. “Fizemos o lançamento de duas novas plataformas de gerenciamento da Nota Fiscal Eletrônica. Um deles é o aplicativo ‘Nota na Mão’, por meio de um celular poderemos emitir uma nota fiscal com segurança, transparência e facilidade, que são os nossos objetivos”, explicou o prefeito de Macapá, Clécio Luís.

Além do aplicativo, a nova plataforma web também irá gerar uma série de outros benefícios aos contribuintes. “Ao utilizar a Nota Fiscal Eletrônica, o usuário irá, automaticamente, se credenciar e receber um cadastro que irá gerar ao contribuinte um endereço eletrônico em que será um canal de comunicação entre Município e cidadão. Com o cadastro, será possível o cidadão se atualizar sobre as demandas fiscais, tributação e entre outros assuntos relacionados ao fisco municipal”, informou o prefeito de Macapá.

A prefeitura vem investindo em tecnologia e a Nota Fiscal Eletrônica é um dos investimentos que faz parte do sistema de ferramentas para a gestão. “A nova NF-e traz diversas mudanças pleiteadas por contribuintes e, principalmente, por entidades como o Conselho Regional de Contabilidade do Amapá e Sindicato dos Contadores, que vêm trabalhando diretamente conosco para a construção e melhoria destas ferramentas”, comentou o secretário de Finanças de Macapá, Jesus Vidal.

“Uma dessas mudanças do novo sistema é o cancelamento da Nota Fiscal que, antes, o contribuinte cancelava em sete dias, não informava e tínhamos que buscar uma auditoria para saber o motivo do cancelamento. Porém, hoje, o cancelamento só é possível se o tomador, aquele para que o contribuinte fez o serviço, der ciência que a nota pode ser cancelada. Esta inovação dá maior segurança e justiça fiscal ao processo em si”, explicou Jesus Vidal.

O atual sistema era uma demanda solicitada por entidades da classe contábil e que contribuíram para o aperfeiçoamento de algumas mudanças no sistema da Nota Fiscal Eletrônica. “Este sistema é um avanço para a nossa classe no sentido de modernizar e melhorar o serviço contábil de nossos profissionais. Esta facilidade ajudará o fisco municipal, dando mais agilidade aos nossos escritórios, oferecendo um melhor serviço, aproveitando a facilidade e a tecnologia que a prefeitura está nos oferecendo”, comentou Lilbe Silva, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis.

“A nova Nota Fiscal Eletrônica de serviços nos ajudará muito, pois gera mais confiança e eficácia na execução dos nossos trabalhos. Nesta primeira etapa, pedimos aos nossos colegas de classe que se atentem às informações dos contribuintes, pois, cada mudança gera dúvidas, mas ultrapassaremos este período para que tudo seja sanado”, explicou Izolda Barbosa, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade Do Amapá.

Dúvidas e suporte do novo sistema da Nota Fiscal Eletrônica

O novo sistema, além do aplicativo, pode ser acessado pelo link https://nota.macapa.ap.gov.br/. Neste, por meio de um design intuitivo e simplificado, é possível acessar o sistema na NF-e. “Estamos à disposição para dar todo o suporte sobre dúvidas do novo sistema. Na própria página da Nota Fiscal, estão disponíveis guias de como aplicar passo a passo e dúvidas frequentes. O importante é que consigamos esclarecer as demandas e ultrapassar este período de questionamentos para aplicar melhorias no sistema”, informou Fábio Fernandes, diretor da empresa responsável pelo gerenciamento do sistema da NF-e.

Serviço

Nota Fiscal Eletrônica de Macapá: https://nota.macapa.ap.gov.br/

Aplicativo “Nota na Mão – Macapá”: está disponível nas lojas dos sistemas Android e iOS

Secretaria de Comunicação de Macapá

Clauriana Costa

