Caso Flordelis: testemunha diz que pastora atraia fieis para igreja para fazer sexo

De acordo com a apuração do Extra, o homem contou à polícia que ele ia para a igreja e também frequentava a casa de Flordelis



Uma das testemunhas da homicídio do pastor Anderson do Carmo relatou que a pastora e deputada federal Flordelis dos Santos Souza atraia fiéis para ter relações sexuais com eles. O homem de 48 anos era um antigo frequentador da igreja. As informações são do jornal Extra.

De acordo com a apuração do Extra, o homem contou à polícia que ele ia para a igreja e também frequentava a casa de Flordelis. Depois de um tempo convivendo com a família, ele percebeu um movimento incomum, “na qual pessoas que frequentavam os cultos eram atraídas para a casa” para se relacionarem sexualmente com a pastora. Anderson e Flordelis já eram casados na época.

Veja também:

Prefeitura de Macapá oferece serviço de ultrassonografia em UBS’s

Macapá Verão Online: ocorre nesta quinta a última edição do Estação Lunar

Saiba a importância do seguro agrícola de café

À polícia, a testemunha citou um casal como exemplo e relatou que o homem fez sexo com Flordelis. “O próprio declarante acredita ter sido atraído inicialmente com esse propósito”, disse o homem em depoimento ao qual o jornal Extra teve acesso.

Veja mais no iBahia

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...