Instituto Amazônia convoca crianças para compor o Coral Infantil do projeto social Caminhos do Frei

Aulas de canto, percepção e teoria musical, além de expressão corporal, são alguns dos acompanhamentos oferecidos para crianças de 6 a 12 anos, que participarão do Coral Infantil do projeto social Caminhos do Frei, desenvolvido pelo Instituto Amazônia na Comunidade São Vicente, Centro. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 98232-2872 ou diretamente na Casa do Frei, localizada na Rua Frei José dos Inocentes (nas proximidades do Paço da Liberdade).

As inscrições gratuitas tiveram início nesta segunda-feira, 08, e seguem até o dia 13 de maio. Segundo o coordenador do departamento de música do instituto, Isaías Monteiro, o objetivo é criar um coral fixo de apresentações, incluindo as crianças da comunidade local, e oferecer aos participantes todo o apoio técnico necessário.

“Com esse projeto gratuito queremos envolver e inserir de forma livre crianças e adolescentes que desejam desenvolver técnicas e talentos na área da música, interpretação e aptidões artísticas em geral. Vamos trabalhar em parceria com os profissionais e artistas do Instituto Amazônia”, antecipa.

Após o período de inscrição para 25 vagas, será realizada a avaliação individual marcada para o dia 15 de maio, das 14h às 17h, no espaço cultural Caminhos da Arte, situada na Rua Frei José dos Inocentes, n. 230, Centro.

Os ensaios ocorrerão inicialmente às sextas-feiras, das 16h às 18h, na casa Caminhos da Arte, a partir do mês de junho. O repertório do coral será eclético, abrangendo canções regionais, brasileiras, populares e eruditas.

“Contamos com a participação dos pais nesse processo, pois será necessário o comprometimento por meio do termo assinado, garantindo a assiduidade das crianças nos ensaios. Nossa meta é criar um lindo coro cênico”, explica o professor Isaías Monteiro.

Licenciado em música com habilitação em regência pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Monteiro é especialista em metodologia do ensino em música pelo Instituto Pedagógico de Minas Gerais e psicopedagogia e gestão escolar pela Universidade Estácio de Sá.

Asscom – Instituto Amazônia

