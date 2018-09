Prefeitura de Macapá promoverá capacitação Juntos pela Vida

O Município promoverá o curso de capacitação Juntos pela Vida, no período de 24 a 27 de setembro, no Ministério Público do Estado, na Rua do Araxá, s/nº. A formação será voltada para profissionais da atenção básica, assistência social e escolas estaduais e municipais. São 160 vagas disponíveis, sendo 60 para atenção básica, 60 para educação e 40 para assistência social, divididas em duas turmas de 80 pessoas (30 vagas para atenção básica, 30 para educação e 20 para assistência social). A carga horária total do curso será de 20 horas.

A coordenadora municipal de Saúde Mental, Aimara Freitas, destacou a relevância do encontro. “O objetivo é qualificar profissionais para identificação e manejo na prevenção ao suicídio. Neste primeiro momento, não está aberta ao público em geral, pois a intenção é formar profissionais com perfil multiplicador que, posteriormente, possam repassar os conhecimentos adquiridos nessa formação”, ressalta.

Uma turma será capacitada pelo período da manhã e outra pelo período da tarde.

Programação

24/09 (segunda-feira): 8h às 12h / 14h às 18h – Atenção e manejo à crise;

25/09 (terça-feira): 8h às 12h / 14h às 18h – Da identificação da ideação suicida ao manejo com familiares;

26/09 (quarta-feira): 8h às 12h / 14h às 18h – Adolescências no SUAS e a promoção de saúde mental nas escolas;

27/09 (quinta-feira): 8h às 12h / 14h às 18h – Acolhimento e manejo da prevenção do suicídio na atenção básica.

Cliver Campos