Mais de 7 mil testes são realizados em 12h de ação contra Covid-19 em Macapá

No último sábado (22), a força-tarefa expandiu o diagnóstico da doença na capital. Ao todo, 7.129 testes antígenos foram utilizados durante a testagem em massa.

Mais de 7 mil testes foram realizados durante a força-tarefa contra a Covid-19 em Macapá, segundo balanço divulgado pela Prefeitura de Macapá nesta segunda-feira (24), durante uma live. Os dados contabilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) apontam a grande adesão da população na busca pelo serviço de testagem e vacinação na capital.

Ao todo, 7.129 testes antígenos foram realizados durante a testagem em massa. Desses, 2.431 foram positivados, representando um percentual de 34% do público atendido na ação. A Prefeitura disponibilizou médicos para a assistência dos pacientes, atendendo 2.132 pessoas. A ação também foi direcionada para a vacinação com a administração de 937 doses dos imunizantes.

‘’Quero agradecer a todos os profissionais de saúde e também aos servidores das secretarias municipais envolvidas. Mais de 300 profissionais participaram. Em todas as capitais, a ação aconteceria das 8h às 16h. Mas, em Macapá, a duração foi de doze horas e meia, iniciando às 8h e finalizando às 20h30. Não deixamos de atender nenhuma pessoa. Fomos a capital da região norte que obteve o maior tempo de mobilização’’, destaca o prefeito de Macapá, Dr. Furlan

A ação de testagem em massa foi realizada em parceria com o Ministério da Saúde (MS). A Prefeitura também disponibilizou vacina à população. O objetivo era aumentar a cobertura vacinal e identificar possíveis casos de infecção pela Covid-19 na capital.

A testagem em massa foi direcionada para pessoas que apresentavam sintomas leves, com a oferta de teste de antígeno. O exame é feito a partir de uma amostra coletada pelo swab nasal e o resultado fica pronto em 15 minutos.

Já na vacinação, foram ofertadas a primeira, segunda e terceira dose dos imunizantes Astrazeneca, CoronaVac e Pfizer, além da dose de reforço da Janssen, para os aptos a se vacinarem. A mobilização integra as estratégias que a Prefeitura de Macapá vem promovendo no combate ao coronavírus na capital.

‘’Mesmo com o resultado de 2 mil testes positivos, a maioria dos casos é de assintomáticos. Então, reforçamos que a vacinação é muito importante para vencermos o coronavírus. A população precisa procurar os pontos de imunização. As campanhas continuam diariamente, com a oferta da primeira, segunda e terceira dose’’, pontua o subsecretário de Vigilância em Saúde, Kleverton Siqueira.

Devido ao avanço do vírus em todo o país, a gestão municipal adotou novas estratégias, como o aumento do número de unidades de saúde para o atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios. De segunda a domingo, o Centro Covid Santa Inês e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Marcelo Cândia e Marabaixo, funcionam 24h.

Outra medida de combate ao vírus é a vacinação. Macapá conta com 552.678 doses aplicadas desde o início da imunização no país, segundo os dados do Localiza Sus. Na capital, a ação de imunização atende crianças, adolescentes e o público em geral a partir de 18 anos. Diariamente a Prefeitura divulga em seus canais oficiais os públicos, horários e locais de vacinação.

