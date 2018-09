SESI e SENAI Amapá lançam processos seletivos para contratação de funcionários e estagiários

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá lançaram nesta quarta-feira, 19 de setembro, dois editais que tratam de contratação de funcionários e de estagiários. O primeiro prevê vagas para administração e contabilidade e o segundo, para estudantes de pedagogia. Os processos seletivos são para vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

Os interessados deverão acessar um dos sites, www.ap.sesi.org.br ou www.ap.senai.br, para baixar os Comunicados dos Processos Seletivos nº 003/2018 e nº 004/2018, na área Editais. Para se candidatar, é necessário enviar currículo para os e-mails rh.curriculum@sesisenaiap.org.br e rh.estagio@sesisenaiap.org.br, dependendo da vaga de interesse, no período de 20 a 22 de setembro. Pessoas que tenham vínculo, natural ou civil, com dirigente ou empregado do SESI ou do SENAI Amapá estão impedidas de disputar as vagas.

Confira as oportunidades:

Edital 003/2018

Vaga 1:

Técnico de Suporte

Formação obrigatória: Ensino superior completo em Bacharel em Ciências Contábeis.

Formação desejada: Especialização em Auditoria e Controladoria.

Conhecimentos: Domínio do pacote Office.

Experiência mínima de 6 meses comprovada por meio de documentação.

1 vaga + cadastro de reserva.

Lotação: Unidade Corporativa SESI/SENAI Amapá.

Vaga 2:

Técnico de Suporte

Formação obrigatória: Ensino superior completo em Bacharel em Administração.

Formação desejada: Especialização em Marketing e Vendas.

Conhecimentos: Domínio do pacote Office.

Experiência mínima de 6 meses comprovada por meio de documentação.

1 vaga + cadastro de reserva.

Lotação: Unidade Corporativa SESI/SENAI Amapá.

Edital 004/2018

Vaga 1:

Estagiário

Formação Obrigatória: estar cursando a partir do 3º semestre de Pedagogia.

3 Vagas + Cadastro Reserva (CR).

O processo seletivo ocorre em quatro etapas. A primeira consiste em análise curricular. Quem for aprovado, será convocado para análise documental e, em seguida, dinâmica de grupo. Por fim, haverá entrevista individual. Todas as fases são eliminatórias. O processo seletivo é válido por 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.