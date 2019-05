Como faço para pedir um aumento de salário?

Confira algumas dicas de como pedir aumento de salário sem se prejudicar profissionalmente.

Como pedir aumento de salário?

Em algum momento da vida profissional o trabalhador vai se encontrar em uma condição que é fundamental um aumento de salário. Porém, essa situação pode ser bem embaraçosa se o indivíduo não estiver devidamente preparado. Por isso, é importante que o profissional faça algumas avaliações de como e quanto têm produzido positivamente para a empresa. Somente após se analisar enquanto funcionário, organize suas argumentações para pedir aumento de salário.

É necessário que o profissional tenha em mente algumas argumentações para saber como pedir aumento de salário, por isso, confira algumas dicas de como passar por esse momento sem se prejudicar. É importante lembrar que negociar um aumento é direito de todo trabalhador.

Veja algumas dicas de como pedir aumento de salário

1º Não use motivos pessoais

Ao organizar-se para pedir um aumento é importante ter argumentações sólidas e objetivas, pois alguns motivos pelos quais se faz necessário ter mais dinheiro não é relevante para seu diretor ou gerente. Algumas das alegações mais usadas que não ajudam ninguém a conseguir um aumento é o nascimento de um filho ou que precisa pagar algum gasto extra.

2º Aborde seu chefe em local apropriado

Um erro comum entre os profissionais é a abordagem desenfreada que lançam ao chefe. Para pedir aumento de salário é necessário antes marcar uma reunião. Muitos funcionários quando sentem necessidade de um acréscimo salarial procuram encontrar o chefe no horário do café ou quando estão criando um projeto juntos e jogam insinuações ao patrão. Isso além de ser totalmente antiprofissional é também muita falta de educação e até mesmo imaturidade. Dessa forma, seu líder pode se sentir ofendido ou pensar no quanto lhe falta profissionalismo para resolver situações simples. Por isso, esse tipo de abordagem não tem eficácia.

3º Não faça chantagem

Uma tática muito usada para pedir aumento salarial é dizer que possui uma proposta mais interessante da que se tem na empresa em que está trabalhando. Essa frase até pode surgir efeito positivo, contudo pode dar muito errado se for mentira ou seu chefe pode acreditar que está sofrendo chantagem e desconsiderar qualquer chance de fazer algum acréscimo no seu salário mesmo que você seja merecedor.



4º Considere a situação da empresa

É inviável pedir aumento de salário se a empresa estiver passando por dificuldades financeiras, mudança de gerenciamento ou troca no modelo de gestão. Nesse sentido, espere momento mais oportuno para fazer o pedido de aumento.

5º Saiba quanto seu trabalho vale

Quando for se preparar para pedir o aumento salarial faça uma pesquisa para saber quanto o mercado de trabalho está pagando para o profissional que exerce a mesma função que você. Além disso, é essencial avaliar o quanto é justo o que você recebe pelo trabalho que produz e se você está produzindo mais que o esperado pelo seu cargo dentro da empresa. Assim vá para a reunião solicitada por você para pedir aumento de salário com um valor em mente.

6º Esteja preparado para negociar

Como qualquer pedido que é feito para uma outra pessoa, esse também pode ser negado ou pode ser negociado e você deve estar preparado para isso. Seu patrão pode lhe oferecer um cargo diferente do que você tem e com responsabilidades maiores para ser justo com o aumento de salário. Pense se você é capaz de desenvolver outra função dentro da empresa com a mesma eficiência que faz o seu trabalho atualmente. Outro ponto a se pensar é sobre um prazo que seu chefe pode pedir para dar seu aumento, pois isso pode ser feito a longo ou a curto prazo de forma que a cada mês, por exemplo, ele aumente 5% até completar 15% de acréscimo.

Fonte: Guia Carreira