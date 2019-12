Em Macapá, ônibus circularão em horário diferenciado na virada de ano

Para as festas de réveillon, a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá montou um esquema especial de circulação dos ônibus, visando melhor atender os usuários do transporte coletivo urbano da capital amapaense durante as festividades de virada de ano.

Na segunda-feira, 30, a frota será de 100%, das 6h à 0h. Na terça-feira, 31, todos os ônibus também estarão em circulação, mas em horário esticado, das 6h às 2h do dia 01/01/2020. Nesses dois dias, 30 e 31, respectivamente, será tarifa normal, de R$ 3,50.

Na quarta-feira, 1 de janeiro de 2020, será a frota de feriado, reduzida em 70%, das 6h às 23h; valendo tarifa social, de R$ 1,75.

Cléia Andrade

