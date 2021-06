Jhenni Quaresma é a convidada do Lives de Quinta desta semana

O Lives de Quinta, estreia o mês de junho trazendo para a conversa, a jornalista e produtora audiovisual, Jhenni Quaresma. Jhenni, tem dois filhos e vai falar como é fazer cinema e maternar, e ser mulher no audiovisual amapaense.

Sobre a convidada

Foto: Arquivo Pessoal

Jhenni Quaresma é jornalista, produtora audiovisual e atualmente professora de comunicação. Começou atuando na fotografia, mas atualmente dedica-se ao processo de pós-produção e a produção executiva. Foi motion design e editora no curta Solitude e produtora executiva no Açaí, ambos contemplados no 1º Edital FSA/AP. Coordena o projeto Cine Perifa, que oferece oficinas de cinema e possui um núcleo de produção audiovisual independente, Jhenni também é mãe do Hari e da Catarina.

O evento rola nesta quinta-feira (3), às 20h, no YouTube do FIM (Festival Imagem Movimento).

Para inscrever-se no YouTube do FIM acesse: https://www.youtube.com/channel/UCdfrf7sWzOtRtKcGUt3KvcQ

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...