Nota sobre a realização do Reveillon da Beira Rio 2024 

O Governo do Estado deixa claro à população amapaense que não existe nenhum recurso público sendo retirado da Educação para a realização do Réveillon da Beira Rio 2024. O investimento da Secretaria de Estado da Educação (Seed) diz respeito à Cantata Natalina da Rede Pública, que encerra o ano pedagógico e faz parte do calendário de ações culturais da rede estadual de ensino.

O Estado informa que pedirá reconsideração da recomendação do Ministério Público Estadual (MP-AP), que trata de forma equivocada a utilização de recursos da Educação para o Réveillon.

As cantatas estão marcadas para os dias 20 e 21 de dezembro e envolvem mais de 1,5 mil estudantes de 39 escolas que voltam a se apresentar após 8 anos sem a programação.

Os investimentos na Cantata Natalina estavam previstos em contrato celebrado ainda em 2020 pela Seed, que vem sendo utilizado há 3 anos para a realização de vários eventos, a exemplo do Aulões do Enem, Feiras de Ciência, encontros pedagógicos, desfiles de 7 e 13 de Setembro e não somente para Cantatas.

