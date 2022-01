Tentativa de assalto a laboratório deixa policial ferido em Macapá

Fato ocorrido por volta das 13h em um laboratório de análises clínicas no bairro Santa Rita, deixou um policial ferido e o mesmo foi socorrido no HE. Fizemos contato com o laboratório e uma funcionária confirmou a tentativa de assalto mas não pôde revelar mais detalhes sobre o assunto, pois não tinha autorização para falar.

Video enviado por Dylan Rocha

Foto enviada por Dylan Rocha

