Formação gratuita na área de programação é oferecida para mulheres

Curso é realizado pela Escola de Programação Kenzie Academy

Uma formação 100% virtual, gratuita, voltada para mulheres e que oferece certificado para quem cumprir as regras de participação do curso está sendo oferecida pela escola de Programação Kenzie Academy. As inscrições para o projeto ‘Elas Codam: programando o futuro delas’ seguem até o dia 10 de janeiro para o curso de Tecnologia da Informação (TI), feitas exclusivamente pelo site do programa.

O curso abordará temas como: “O mercado de tecnologia: oportunidades que só ele te oferece”; “Aprenda o básico de HTML, CSS e JavaScript” e “Code seu projeto profissional: o passo a passo explicado para o seu primeiro projeto”. A formação terá como mediadoras Maria Porcina, experiente em HTML, CSS, JavaScript e design responsivo, e Amanda Karoline, que possui conhecimento em Experiência como Desenvolvedora Front End, utilizando HTML, CSS, Javascript, Git e React.

Além da capacitação gratuita – com 30 horas de conteúdo, 10 horas de aulas ao vivo e suporte em tempo real –, as participantes receberão suporte para o encaminhamento ao mercado de trabalho após a sua conclusão.

A Kenzie Academy é uma escola norte-americana fundada em 2017, que também atua no Brasil com foco na colocação profissional dos alunos no mercado de tecnologia. De acordo com dados da Brasscom, o Brasil forma por ano em média de 53 mil pessoas com perfil tecnológico. Até 2025, a expectativa é que o setor vai demandar 797 mil novos talentos. Com o número de formados aquém da demanda, a projeção é de um déficit anual de 106 mil profissionais de TI – 530 mil em cinco anos. É o que aponta o estudo “Demanda de Talentos em TIC e Estratégia STCEM”, publicado pela Brasscom em dezembro de 2021.

A iniciativa da escola com o curso voltado só para as mulheres é ampliar a participação delas nesse cenário, promovendo mais equidade e diversidade de gênero. A formação é realizada parceria com a startup Dupla e HR Tech, especializada no recrutamento e seleção de mulheres para TI.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

