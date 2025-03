2° Norte de Arte Acessível debate sobre acessibilidade cultural na educação básica

Programação gratuita e aberta ao público ocorre de 23 a 26 de abril.

De 23 a 26 de abril de 2025, ocorrerá o evento “2° Norte de Arte Acessível: Ciclo de Formação em Acessibilidade Cultural na Educação Básica”, na Universidade do Estado do Amapá (Ueap). Para se inscrever, o(a) interessado(a) deverá acessar o site https://www.even3.com.br/2nac/ até o dia 15 de abril.

O evento é realizado de forma conjunta entre a Universidade Federal do Amapá (Unifap), Universidade do Estado do Amapá (Ueap) e Instituto Federal do Amapá (Ifap), com financiamento pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) por meio do Programa de Apoio a Eventos no País para a Educação Básica (Paep EB).

A programação contará com seminário temático, oficinas de formação e mostra artística. Este ano o evento terá recursos de Libras, audiodescrição, sinalização facilitada e monitoria de recepção informativa.

O evento está recebendo submissões de trabalhos na modalidade de resumo expandido até o dia 15 de abril de 2025, trabalhando duas áreas temáticas: “Prática de acessibilidade cultural em espaços diversos” e “Prática de acessibilidade cultural na educação básica”. Os interessados em submeter seus trabalhos deverão acessar o formulário disponibilizado pela coordenação no mesmo link de inscrição para o evento.

A programação cultural do evento contará com a Mostra “Amapá Cena Acessível”, que se configura como o primeiro festival de artes da cena e acessibilidade cultural do estado do Amapá, chegando em 2025 a sua segunda edição.

A produção do 2º Norte é do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos em Espaços Culturais, Inclusivos e Deliberativos (Necid/Unifap).

Serviço

2° Norte de Arte Acessível: Ciclo de Formação em Acessibilidade Cultural na Educação Básica.

Inscrições: até o dia 15 de abril pelo link https://www.even3.com.br/2nac/

Período do evento: 23,24,25 e 26 de abril de 2025.

Local do Evento: Universidade do Estado do Amapá (Ueap).

Submissão de trabalhos: até 15 de abril de 2025.

* Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...