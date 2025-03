Curso Sebrae Lidere terá capacitação personalizada e liderança para resultados com equipes

O curso foi pensado para desenvolver e capacitar empresários e gestores, que sejam inspiradores e reconheçam potenciais competências

Fernanda Oliveira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realizará o Curso Sebrae Lidere, um programa voltado para o desenvolvimento da autoliderança, aprimoramento da comunicação, engajamento de equipes e aprimoramento na recepção de feedbacks. O Sebrae Lidere será realizado na sede da instituição, na Unidade de Educação Empreendedora (UEE), na Sala 1, nos dias 27 e 28 de junho, e nos dias 4 e 5 de julho, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

De acordo com o gerente da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), Maikon Richardson, o treinamento promove uma capacitação de forma eficiente e para os participantes se tornarem uma influência positiva.

“Com o Lidere, conseguimos oferecer uma formação prática e personalizada, com workshops focados em autoliderança, liderança para resultados, e sessões de coaching individual. Trabalhamos para que os participantes saiam do curso prontos para aplicar novas estratégias e transformar o desempenho de suas empresas. Em cenários desafiadores, como os de atualmente, investir no desenvolvimento da liderança é investir diretamente no sucesso do negócio”, afirma o gerente Maikon Richardson.

Lidere

O Curso Sebrae Lidere, terá dois workshops de 16 horas cada; divididos em 8 horas de treinamento; e quatro (4) sessões de coaching para cada participante, com duração de 1 hora; tendo um total de 36 horas de capacitação.

O público-alvo do curso são líderes e gestores de Empresas de Pequeno Porte (EPP). A formação será ministrada pela consultora Deuseni de Souza, especialista em desenvolvimento de liderança.

Inscrição

Para informações sobre as inscrições para o Curso Sebrae Lidere, acesse o site: https://ap.loja.sebrae.com.br/sebrae-lidere-123729805 ou pelo contato (96) 99168-1811. O investimento para participar do treinamento é de R$ 500 reais.

Coordenação

O Curso Sebrae Lidere é coordenado pelo gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson, e pela gestora do Projeto Atendimento Territorial Soluções Educacionais Corporativas, Ademilce Ataíde.

Programação

Data: 27 de junho de 2025 – Sexta-Feira

Curso presencial – Workshop 1 – Autoliderança

Conteúdo: Lidere-se para liderar (Conceitos e comportamentos de liderança; Tendências e desafios da liderança; Introdução ao coaching e seus pilares; Autorresponsabilidade e autoconhecimento; Perguntas abertas e conversas desafiantes; Perfil e papel do líder coach)

Data: 28 de junho de 2025 – Sábado

Curso presencial – Workshop 1

Horário: 8h às 12h e 14h às 18h

Conteúdo: Lidere pelo diálogo (Comunicação assertiva e interpessoal; Ferramenta STOP para comunicação eficaz; Gestão de feedback e feedforward; Administração de conflitos)

Data: 4 de julho de 2025 – Sexta-Feira

Curso presencial – Workshop 2

Horário: 8h às 12h e 14h às 18h

Conteúdo: Lidere pelo exemplo (Influência e relações de poder; Como inspirar mudanças pelo exemplo (Os 7Rs); Ética e valores na liderança; Desafios e disfunções de equipe)

Data: 5 de julho de 2025 – Sexta-Feira

Curso presencial – Workshop 2

Horário: 8h às 12h e 14h às 18h.

Conteúdo: Lidere líderes (Estratégias para desenvolver novos líderes; Liderança situacional e maturidade do liderado; Aplicação do Modelo GROW para alta performance; Regras de ouro do líder coach).

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...