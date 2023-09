7 em cada 10 brasileiros afirmam que já se organizaram para investir dinheiro

Realizado pela Serasa em parceria com a Opinion Box, o levantamento “Finanças Regionais: as diferenças na relação com o dinheiro entre os Estados do Brasil”, mostra que 7 em cada 10 brasileiros (72%) afirmam que fazem ou que já fizeram aplicações mensais em investimentos ou poupança.

Os moradores de São Paulo aparecem no topo do ranking nacional. 76% contam que já separaram um valor mensal para investimento em algum momento e 39% dizem que fazem isso atualmente. Apenas 24% da população do Estado afirma que nunca guardou dinheiro para investimentos.

Catarinenses (75%) e goianos (75%) também figuram entre os que mais se organizam para investir. Além deles, as populações de Minas Gerais e Tocantins aparecem entre as mais engajadas, com 74% e 73%, respectivamente.

Os paraibanos, por sua vez, dizem investir pouco. Apenas 65% afirmam já ter guardado dinheiro para isso. Os moradores do Amazonas (66%), Rio Grande do Norte (66%), Maranhão (66%) e Mato Grosso do Sul (67%) também aparecem entre os que menos têm o hábito de investir no país.

