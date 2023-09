Programa vai investir até R$ 700 mil em negócios da Amazônia selecionados para jornada de pré-aceleração

Além de terem a operação concentrada na região amazônica, contemplados pelo Lab de Impacto são negócios dedicados a gerar potencial e impacto socioambiental positivo à Amazônia Legal

Negócios da Amazônia, com operação na região e com propostas dedicadas ao seu desenvolvimento sustentável. Assim são os 14 selecionados para a jornada empreendedora do Lab de Impacto, um programa de pré-aceleração que, em sua primeira edição, terá um investimento total de R$ 700 mil. Cada negócio participante poderá receber incentivos com valores entre R$ 30 mil a R$ 100 mil, conforme sua necessidade e em diferentes etapas da jornada.

Os 117 inscritos no edital do Lab de Impacto passaram por três etapas de avaliação, realizadas por uma equipe técnica do Impact Hub Manaus, responsável pela implementação do programa, além de representantes de instituições parceiras e oito profissionais em diferentes estados da Amazônia Legal. Foram mais de 50 entrevistas realizadas e 21 visitas em campo para conhecer os negócios, com o foco de avaliar critérios como maturidade, objetivos, modelo de negócio, operação, reais necessidades do negócio, eventuais dúvidas e pontos de atenção. “Em todo esse processo buscamos por negócios que a estrutura do Lab de impacto pudesse potencializar ainda mais suas operações, por meio das consultorias, trocas e investimentos para acelerar o crescimento e ganho de mercado destes negócios”, explica Marcus Bessa, Co-fundador do Impact Hub Manaus.

Os 14 negócios selecionados estão em estágios diferentes, mas todos em fases iniciais. Cerca de 50% deles estão na encontram na fase MVP (Minimum Viable Product), enquanto os outros 50% estão na fase Piloto (Protótipo Desenvolvido, em fase de teste de mercado). Todos têm operação dedicada ao impacto social e/ou ambiental da Amazônia e atuam em diferentes áreas, tais como piscicultura, biojoias, comercialização de produtos exclusivamente amazônicos, primeiro setor com produção de guaraná, produção de cacau, entre outros empreendimentos. “O compromisso do programa com a diversidade e a representatividade, valorizando a riqueza da região e apoiando os produtores locais envolvidos nesse bioma tão importante, é diferencial entre os programas dedicados a impulsionar negócios, principalmente nesta etapa importante que é o início de um negócio”, ressalta Juliana Simionato, Gerente de Projetos da Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA), parceira estratégica do programa.

No total, o Lab de Impacto selecionou seis dos negócios do Amazonas; três do Pará; dois do Amapá, um do Tocantins e um de Rondônia, entre projetos localizados nas capitais e nos municípios do interior. Além da jornada empreendedora dedicada ao amadurecimento das propostas de negócios, realizada através de capacitações e mentorias, os selecionados vão receber, de forma individual, incentivos entre R$30 mil e R$100 mil para o desenvolvimento de suas propostas. Os valores foram estabelecidos a partir de critérios técnicos estabelecidos em edital.

Inscritos são negócios da Amazônia Legal

O Lab de Impacto é um programa dedicado exclusivamente a negócios instalados nos Estados da Amazônia Brasileira. No total, nesta edição, o programa recebeu 117 inscritos na primeira fase. Todo o processo, desde a inscrição até a jornada, é gratuito.

Com execução do Impact Hub Manaus, a primeira edição do Lab de Impacto tem como parceiros estratégicos a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Bemol Online, Singulari Consultoria, Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA), além do parceiro institucional Aliança Bioversity e Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Mais informações pelo e-mail @labdeimpacto.manaus@impacthub.net e no Instagram @impacthubmanaus e @parceirosamazonia.

Programa Lab de Impacto

Negócios selecionados em 2023

Programa Lab de Impacto

Negócios selecionados em 2023

Negócio Localização

Adubo Sustentável Paragominas /Pará Artesanato Sapopema Iranduba/Amazonas Ateliê Derequine Manaus/Amazonas Ateliê Yawá Tarauacá /Acre Bactolac Macapá/Amapá Cacauaré Mocajuba /Pará Carne de Jaca Palmas /Tocantins Flor de Jambu Belém /Pará LabAQUA-i Manaus/Amazonas

Mawe Maués/Amazonas Museu Paiter A Soe Cacoal/Rondônia Taberna da Amazônia Manaus/Amazonas Vitrum Macapá/Amapá Yanciã Manaus/Amazonas

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...