FAS oferta vagas de trabalho para atuação na capital e interior do Amazonas 

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) está com editais abertos para a contratação de seis consultorias, um gestor de núcleo e um estagiário para rotinas administrativas. As oportunidades são para atuar em Manaus e municípios do interior do Amazonas, e podem ser conferidas no site: fas-amazonia.org/oportunidades/.

As consultorias serão contratadas pelo Programa de Soluções Inovadores (PSI) da FAS, que atribui serviços para Unidades de Conservação (UCs) e áreas protegidas. As oportunidades giram em torno de estratégias de financiamento e sustentabilidade financeira, infraestruturas sustentáveis, projeto de conservação ambiental, levantamento de estudos para a criação de novas UCs, e capacitações técnicas.

Os interessados precisam preencher o formulário disponível em cada um dos editais. O regime de contratação para os selecionados pode ser como Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).

Além disso, devem cumprir os requisitos de formação acadêmica superior, conhecimentos especializados e atuações anteriores, como experiência, e outros estipulados nos documentos.

Outras vagas

Além das consultorias, a FAS procura um gestor para atuar no Núcleo de Inovação e Educação para Desenvolvimento Sustentável (Nieds) Prof. Marcio Ayres, localizado na Comunidade Punã, no município Uarini, interior do estado.

Entre os requisitos do Edital Nº 169/ 2022, o candidato deve ter disponibilidade para residir na área, formação técnica ou superior em ciências humanas ou ambientais, e experiência em engajamento social com povos originários ou comunidades ribeirinhas. No ato da inscrição, é necessário enviar o currículo, a carta de motivação e a pretensão salarial.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

