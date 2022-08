Conheça as principais Agências de Marketing e Relações Públicas em Portugal

Hoje em dia, os tempos são outros e já não vale a pena acreditar que as coisas podem continuar a serem feitas como eram antigamente. Mesmo os “Velhos do Restelo” mais saudosistas já perceberam que é preciso aceitar a inovação, principalmente no que diz respeito aos setores comerciais, e trabalhar duro para que os negócios possam se adaptar aos novos tempos e aos novos compradores.

É fato que a internet conquistou um espaço cada vez maior na vida das pessoas, e agora participa da maioria das atividades presentes no dia a dia do público. Os bancos que possuem incontáveis ferramentas online disponíveis para os clientes, como transferências imediatas que usam apenas o número de telemóvel do receptor, as aplicações de telemóveis cada vez mais sofisticadas e as plataformas de entretenimento online, como a Vulkan Vegas Portugal, que garante a qualidade no universo das apostas, são exemplos do que a internet consegue fazer pelas pessoas.

Mas, o que todos esses serviços têm em comum? Com o que todos os mercados presentes na Internet têm que se preocupar cada vez mais? A resposta é simples: Marketing. Sem dúvida, este foi um dos setores mais abalados pela tecnologia, já que o contacto com o público, que antes era restrito a um ambiente físico, agora é feito à distância, e pode ser visto por milhões de outros usuários. Desta forma, é preciso pensar muito bem nas estratégias que são capazes de alavancar ou arruinar um negócio.

Importância do investimento em marketing e em relações públicas

Investir em Marketing hoje em dia é primordial, tanto para pequenas quanto para grandes empresas. Mesmo uma simples frutaria de uma cidade pequena precisa pensar em divulgar os seus serviços, e a melhor forma para isso é investir em marketing, principalmente marketing de conteúdo online, já que hoje em dia, o melhor amigo dos portugueses é o Google e os negócios precisam estar presentes na internet.

Para as grandes empresas, a situação é ainda mais séria. Essas empresas precisam prezar por um controle de qualidade no que diz respeito ao atendimento dos clientes, à divulgação dos produtos e à forma como vão lidar com crises. Por isso, é fundamental que uma equipe de profissionais esteja por trás de toda a comunicação que será realizada com os clientes. Como nem sempre as empresas têm um departamento de Marketing e Relações Públicas próprio bem-definido, a boa notícia é que, no mercado português, há diversas agências que podem realizar — e muito bem — o serviço. Acompanhe a seguir alguns dos principais nomes do mercado português neste tema!

Llorente Y Cuenca

A LLYC Lisboa é um dos grandes nomes no que diz respeito à Comunicação em Portugal. Não é de hoje que a empresa atua no mercado, no entanto, mesmo com tanta experiência — com uma trajetória de mais de duas décadas em diferentes países — um dos pontos mais importantes é que a LLYC está sempre aberta às inovações.

A empresa desenvolve estratégias pensadas individualmente para cada cliente, com soluções que podem envolver desde a criação de conteúdos até gestões de crises de um negócio. O excelente desempenho da LLYC faz com que a empresa seja conhecida a nível mundial, mas que igualmente tenha conquistado o coração dos negócios portugueses.

YoungNetwork Group

O YoungNetwork Group apresenta-se como um grupo de comunicação global. Com diversos escritórios espalhados em diferentes países, o grupo aposta em soluções diversificadas no que diz respeito à área da comunicação e multimédia. Como o próprio nome sugere, o YoungNetwork aposta em soluções inovadoras e eficazes para a Comunicação Digital e Relações Públicas, dentre outros serviços disponíveis.

Uma equipa presente em diferentes países consegue garantir uma visão mais globalizada do mundo, de modo a oferecer grandes projetos realizados com uma equipa comprometida e disposta a realizar o melhor trabalho possível, o que garante ao grupo uma das primeiras posições no mercado do marketing em Portugal.

Team Lewis

A Team Lewis é uma das empresas de Marketing Digital e Relações Públicas mais conhecidas no mercado português. Com uma trajetória que ultrapassa os vinte e cinco anos de mercado, a empresa soube se adaptar aos novos tempos com a premissa de pensar sempre à frente na resolução de problemas.

Nos últimos anos, a empresa, que conta com mais de 20 escritórios espalhados ao redor do mundo, recebeu alguns prêmios, como o SABRE EMEA Awards 2020, capaz de constatar a seriedade do trabalho realizado na agência.

FCB Lisboa

Quando o assunto é Marketing e Relações Públicas, é difícil falar de outras empresas sem comentar sobre a FCB. A FCB é uma das grandes multinacionais do mercado, com sede em 80 países e mais de 8000 funcionários. Dentre estes países, destaca-se o escritório FCB Lisbon, que atende com uma qualidade extrema o público português.

A FCB surgiu a partir de um simples escritório em Chicago, e hoje em dia é uma das empresas de marketing mais bem-sucedidas do mundo, que aposta numa liderança extremamente capacitada e inspiradora, além de contar com uma proposta inclusiva para a sua equipa espalhada pelos quatro cantos do planeta.

