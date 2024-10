Festival da BioAmazônia fomenta negócios com inovação e sustentabilidade

Iniciativa da FIEPA fará parte da “Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias”, entre os dias 6 e 8 de novembro, no Hangar

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) e o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI PA) e do Serviço Social da Indústria (SESI PA), realizam o “Festival da BioAmazônia: Inovação e Sustentabilidade”.O evento acontecerá em paralelo à “Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias”, promovida pelo IBRAM entre os dias 6 e 8 de novembro no Hangar Centro de Convenções e Feiras, em Belém (PA). As inscrições são gratuitas, no site: https://ibram-eventos.com.br/enrollment/F/festival-bioamazonia-inovacao-e-sustentabilidade/94

O Festival abrigará a Feira da Bioeconomia, que reunirá empresas locais e nacionais que apresentarão produtos e tecnologias voltadas para o desenvolvimento sustentável. Com uma programação diversificada, o evento também terá apresentação de cases de sucesso, rodadas de negócio e de crédito e oficina de internacionalização. Serão apresentadas iniciativas e tecnologias voltadas para o aproveitamento sustentável dos recursos amazônicos, com foco em expandir o impacto econômico e ambiental desse setor. Além disso, os participantes terão acesso a sessões de capacitação e espaços dedicados ao networking, fortalecendo parcerias estratégicas e promovendo o diálogo entre empresários, investidores e acadêmicos.

O Festival da BioAmazônia faz parte do projeto “Jornada COP+”, liderado pela FIEPA, que visa construir uma nova agenda econômica, social e ambiental para a indústria na região. O objetivo é proporcionar uma ampla discussão sobre inovação e sustentabilidade, com atividades voltadas tanto para o setor empresarial quanto para a academia e o público interessado na temática da bioeconomia.

Principais atrações do Festival da BioAmazônia:

Feira da Bioeconomia: estandes de empresas locais apresentando produtos e tecnologias inovadoras voltadas para o desenvolvimento da bioeconomia.

Conferências para estudantes: palestras e workshops com especialistas, discutindo a aplicação da bioeconomia em diversos setores, além de sessões interativas focadas nos desafios e oportunidades da Amazônia.

Oficina de Internacionalização: capacitação de empresas para a expansão de seus negócios em mercados internacionais, com suporte estratégico e técnico.

Rodadas de Crédito: iniciativa que visa facilitar o acesso ao crédito por meio de instituições financeiras, que apresentarão suas linhas de financiamento específicas para o setor.

Arena Cases de Sucesso: apresentações de projetos bem-sucedidos na aplicação da bioeconomia na Amazônia, mostrando o impacto positivo da inovação.

Rodadas de Negócios: encontros entre empreendedores e investidores, promovendo parcerias e incentivando novos investimentos no setor.

Roadshow Inovação Aberta: uma plataforma para a apresentação de tecnologias e pesquisas inovadoras, conectando a ciência com os desafios da bioeconomia na região.

Espaço Networking: um ambiente dedicado ao encontro de empreendedores, acadêmicos, investidores e autoridades, facilitando o diálogo e o desenvolvimento de novas parcerias estratégicas.

Serviço:

Evento: Festival da BioAmazônia: Inovação e Sustentabilidade

Data: 6 a 8 de novembro de 2024

Local: Hangar Convenções & Feiras da Amazônia – Salão B – Belém PA

Horários: 6 de novembro: 14h às 21h / 7 e 8 de novembro: 10h às 21h

