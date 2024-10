Programa de Pós-graduação da Unifap realiza III Colóquio da Linha de Pesquisa Educação, Culturas e Diversidades

Diversidade e Democracia na Amazônia Amapaense: por uma Educação plural, é o tema do Colóquio deste ano

O III Colóquio da linha de pesquisa Educação, Culturas e Diversidades, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), acontece nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024. O tema deste ano é Diversidade e Democracia na Amazônia Amapaense: Por uma Educação Plural.

O evento será realizado no auditório da Biblioteca da UNIFAP e no Centro de Vivências.

O colóquio é resultado da disciplina e da linha de pesquisa Educação, Culturas e Diversidades, ministrada pelo Prof. Dr. Alexandre Adalberto Pereira e pela Profª. Dra. Arthane Menezes Figueiredo. Está sendo organizado pelos discentes da turma de 2023, em conjunto com os docentes da disciplina.

O objetivo do evento é compreender as inter-relações entre Educação, Culturas, Identidades e Diversidades, além das construções sociais e históricas, com foco em uma formação humana inclusiva, bem como dar visibilidade aos modos plurais de ser e viver.

Lene Moraes, uma das coordenadoras do evento, ressalta que a programação contará com manifestações culturais, palestras e painéis temáticos para a socialização de conhecimentos e saberes, com resultados de pesquisas desenvolvidas pelos discentes da disciplina.

Além disso, haverá o Anü Koze (conversa sobre Educação, Diversidades e Movimentos sociais no debate acadêmico), o Xirê (roda de conversa sobre Interculturalidade, Educação e identidades da Amazônia) e a Hodókádókísána (conferência de encerramento) com o tema “Por uma educação plural e democrática nas Amazônias”. Durante esses três dias de evento, buscam por meio dessa abordagem, romper com os moldes tradicionais e proporcionar experiências de conhecimento mais abertas, convidativas e coletivizadas, nas quais a diversidade de vidas, saberes e culturas se

manifesta de maneira plural e democrática.

O Colóquio é destinado a graduandos, pós-graduandos e comunidade em geral, e contará com certificação.

Serviço

III Colóquio da linha de pesquisa Educação e Diversidade Cultural e Educação

Data: 23 a 25 de outubro

Hora: a partir das 13h

Local: Biblioteca da Unifap – Centro de vivência

A inscrição já está disponível e pode ser realizada pelo Link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8AR42LhToqQwzMDMyLcj2dVkwxou

AsoJ0PcPihD4own6rXw/viewform?usp=pp_url

Acesse a programação completa clicando no link: https://1drv.ms/b/c/9f18124c63b21cac/EfXAWD67Ic5CqUFW4zekxe8BCehZ_tGADyOj24m6yt4eZA

Fotos: Arquivo Unifap

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...