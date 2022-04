Confira o que funciona na Prefeitura de Macapá durante o feriado da Semana Santa 

Parte dos serviços já retornam no sábado (16).



A partir de quinta-feira (14), os serviços da Prefeitura de Macapá passam a funcionar em regime diferenciado. A medida se dá em função da Semana Santa. Parte das atividades já voltam no sábado (16) e no domingo (17). Na segunda-feira (18), todos os locais estarão funcionando de forma regular.

Confira o que abre e o que fecha neste período.

Bioparque da Amazônia

O Bioparque da Amazônia funcionará normalmente na quinta-feira (14). Na sexta-feira (15), o local estará de portas fechadas. As atividades no espaço retornam no sábado (16), a partir das 9h. O parque funciona até às 17h e a bilheteria encerra às 16h20.

Assistência Social

A Casa do Bolsa, Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) não terão atendimento ao público na quinta-feira (14) e na sexta-feira (15).

O Centro Pop retoma os atendimentos no sábado (16) e os demais locais estarão abertos a partir da segunda-feira (18).

Conselhos tutelares

Os conselhos tutelares das zonas oeste, sul e norte funcionarão sob regime de sobreaviso 24h.

Unidades Básicas de Saúde

Na quinta-feira (14), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Marabaixo, Fazendinha, Pedrinhas, Perpétuo Socorro, Rosa Moita, Leozildo Fontoura e BR 210 terão atendimento entre 8h e 13h. Na sexta-feira (15) o atendimento será suspenso. As unidades voltarão a funcionar na segunda-feira (18).

UBSs de média complexidade e pronto atendimento

No feriado, a UBS Lélio Silva manterá o atendimento 24h. Já as UBSs Marabaixo, Marcelo Cândia, Pedro Barros e Perpétuo Socorro funcionarão das 7h até 1h da manhã.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 e demais doenças acontecerá até quinta-feira (14). Na sexta-feira (15) e no sábado (16) a imunização estará suspensa. A atividade retorna na segunda-feira (18).

Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes

A unidade de saúde não terá atendimento ao público na quinta-feira (14) e na sexta-feira (15). O local retorna com as atividades na segunda-feira (18).

Mercado Central

O Mercado Central funcionará normalmente na quinta-feira (14). Na sexta-feira (15), as atividades estarão suspensas. O espaço reabre ao público no sábado (16).

Cemitérios

O funcionamento dos cemitérios segue de forma normal e não terá nenhum tipo de interrupção ou horário especial durante o feriado.

Coleta de lixo

O serviço de coleta de lixo não terá interrupção e seguirá o calendário previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana.

Shopping Popular

No feriado da Páscoa, o Shopping Popular abrirá todos os dias, mas em horário reduzido. Na quinta-feira (14), o espaço atenderá o público das 7h às 16h. Na sexta (15), o local funcionará das 7h às 14h e no sábado (16) e domingo (17), o horário de funcionamento será das 7h às 16h.

Mercado do Peixe e Feira da 13 de Setembro

Na quinta-feira (14), o Mercado do Peixe e a Feira da 13 de Setembro abrirão ao público das 7h às 20h. Na sexta-feira (15), não haverá atendimento. No sábado (16), o horário de funcionamento desses espaços será das 7h às 18h e no domingo (17), será das 7h às 14h.

Feira do Novo Horizonte

O local não terá atendimento ao público na quinta-feira (14) e na sexta-feira (15). O espaço funcionará no sábado (16) e domingo (17), das 7h às 14h.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...