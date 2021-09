Artistas se apresentam no 1° Festival da Canção Macapaense

Os vinte selecionados farão uma LIVE SHOW na sexta-feira e sábado (17 e 18). Os jurados escolherão as dez melhores canções e premiarão Melhor Arranjo, Intérprete e Música Popular.

A música tucuju ganha um novo capítulo no próximo fim de semana com o 1° Festival da Canção Macapaense (Fescam), realizado pela Prefeitura de Macapá. A iniciativa reúne vinte talentosos artistas que disputam os primeiros três lugares e as categorias além de Melhor Arranjo, Intérprete e Música Popular no certame.

Sob a coordenação de Paulinho Bastos, os selecionados ensaiam durante esta semana para as apresentações que vão ser transmitidas pela página da Prefeitura no Facebook. Serão 10 apresentações por dia, na sexta-feira (17) e no sábado (18), a partir das 20h.

“Nos ensaios vemos a qualidade das apresentações que serão transmitidas. Vamos ainda fazer a captação de áudio ao vivo, esse material vai para estúdio para ser colocado em um álbum posteriormente lançado”, explica Bastos.

O Fescam tem organização da CIA. Oi Noiz Aki, representada neste festival pelo diretor artístico Cláudio Silva.

Música eternizada

Ao longo da história da música popular, os festivais sempre tiveram espaço e representaram a chegada de novos e a consagração de talentosos artistas do Brasil. Em Macapá, esta trajetória começa a ser construída com o 1º Fescam.

As inscrições para o festival ocorreram no mês de julho e o investimento é de aproximadamente R$18 mil para as premiações. O recurso é proveniente do Programa Macapá Tem Cultura, da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult),

As canções inscritas são inéditas e foram avaliadas por uma comissão de julgamento sob os critérios de Melhor Arranjo, Letra, Intérprete e Melodia.

Durante as apresentações do fim de semana, os jurados estarão presentes e votarão em suas 10 músicas favoritas no fim do segundo dia de shows. Os concorrentes serão acompanhados pela banda base formada por Alan Gomes, Jefry Redig, Fabinho Costa, Hian Moreira e Nena Silva.

Apresentações

A LIVE de apresentação conta ainda com renomados artistas brasileiros. Na sexta-feira, o palco do Fescam recebe o show do pernambucano Almério e no sábado, é a vez de Adelson Preto se apresentar.

Confira a ordem de apresentações:

1º dia do Festival

Sexta-feira (17), às 20h

Nega Jolie – Cavalcante

Mobília – Banda Desiderare

Estradas Festivaleiras – Chermont Jr.

Avepoema – Aroldo Pedrosa

Um Açaí pra Arrematar – Lene Balieiro

Retrato de Abril – Helder Brandão

Oração – João Amorim

Uirapuru – Rafael Senra

Canícula – Ronilson Mendes

Corpo Fechado – Nonato Santos

2º dia do Festival

Sábado (18), às 20h

Pororoca – Sabrina Zahara

No Pé do Tambor – Zaqueu Santos

Meu Raio de Sol – Letícia Sfair

Lanterna Chinesa – Nitai Santana

Nega do Curiaú – Lucélia Torres

Jardinaeiro Cantor – Harinama Sukhi Das

Amazônia, Meu País – Cley Lunna

Cantoria da Chuva – Bruno Muniz

Macunaíma – Nonato Soledade

Sina (l) dos Tempos – Carol

