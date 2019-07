João Amorim convida para uma Noite Quente

João Amorim fará, no dia 2 de agosto (sexta-feira), um show com um repertório Latino Amazônico, músicas autorais e convidados especiais. Intitulado como “Noite Quente’, o espetáculo promete ritmos dançantes e uma noite caliente.

João Amorim tem 19 anos de estrada com a música. Desde seu primeiro show profissional, ele nunca mais parou de viver e respirar música, e hoje tem uma carreira de muita arte e sucesso.

João tem um trabalho cultural de vanguarda que contribui para que a música amapaense seja difundida no mapa brasileiro com uma nova linguagem jovem e pop, sem perder as raízes e características de um tucujú.

Serviço:

Dia: 2 de agosto de 2019

Local: Norte das Águas

Hora: 21h

Mesa: R$ 60,00

Individual: R$ 15,00

Reservas pelos Whatsapps: 99112-5488 / 98126-7631

Produção: Ana Anspach

Curtir isso: Curtir Carregando...