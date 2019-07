Empresa oferta cerca de 250 vagas de emprego no Amapá; veja como concorrer

Seleção é feita pelo Sine, de profissionais como serviços gerais e chefe de RH.

Cerca de 250 vagas de emprego foram abertas este mês para o Amapá , ofertadas por uma empresa multinacional do ramo de gêneros alimentícios que vai ser instalada no estado. A seleção é feita através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Centro de Macapá e também nas unidades Super Fácil.

Desde quando foram abertas as vagas, centenas de pessoas fazem fila em frente à sede do Sine para tentar preencher as ofertas.

Os interessados precisam fazer cadastro no Sine, apresentar currículo com formação e experiência, além de apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência (atualizado). Em seguida, o candidato aguarda o agendamento para as entrevistas.

Há vagas como consultor de vendas, operador de empilhadeira, atendente de loja, operador de loja pleno (fiscal de loja), auxiliar de depósito (ajudante de carga e descarga), fiscal de caixa, entre outros. O gerente do Sine Amapá, Júnior Braga, ressalta que há muita procura, mas também há perdas de vagas.