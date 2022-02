Semsa muda esquema de atendimento para casos suspeitos de Covid-19

UBSs Marcelo Cândia e Marabaixo voltarão ao seu fluxo normal.

A partir de terça-feira (15), a testagem para pacientes com sintomas leves e retestes para Covid-19 não serão mais oferecidos na quadra da Igreja Jesus de Nazaré. A medida se dá em função da baixa procura pelo exame. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) faz alteração no esquema de atendimento.

“A redução da busca por teste e por tratamento da Covid-19 nos permite fazer um redesenho no nosso planejamento”, diz a subsecretária de Assistência em Saúde, Alessandra Reis.

Alessandra explica que a partir do encerramento da testagem na quadra da igreja, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Marcelo Cândia e Marabaixo voltarão ao seu fluxo normal, com os atendimentos de rotina de urgência e emergência até 1h. Com isso, a Unidade Covid Santa Inês volta a ser porta de entrada com atendimento 24h para casos de pacientes suspeitos de Covid-19.

“Vamos retomar o serviço básico à saúde e os pacientes que foram remanejados no período do novo fluxo serão encaminhadas às suas unidades de atendimento sem alteração nas agendas já marcadas”, completa.

Ana Cleide Torres

Secretaria Municipal de Saúde

