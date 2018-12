Comunidade comemora 4º aniversário do CEU das Artes

Crianças, jovens, adultos e idosos comemoraram no fim de semana o aniversário de 4 anos do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes). O espaço, localizado no bairro Infraero II, é o primeiro de Macapá. A programação com música e teatro animou os mais jovens.

O CEU foi inaugurado em 15 de dezembro de 2014. Localizado na zona norte da cidade, possui salas multiuso, cineteatro, auditório, telecentro para inclusão digital, biblioteca e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), além de espaços de esporte e lazer, como quadra poliesportiva, parque, pista de skate.

Para a diretora-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Marina Beckaman, a programação cultural atraiu a população com atividades esportivas, profissionais e sociais. “Muitas pessoas foram prestigiar o aniversário de um espaço único em Macapá e que é da comunidade. Convidamos as famílias para fazer uso desse ambiente que é multicultural”, explicou.

A programação contou com exposição das artesãs, grafitagem, apresentações culturais de contação de história, teatro de bonecos, balé, grupos de dança de toada, Banzeiro Brilho de Fogo, capoeira, aulão de zumba, música, hip-hop etc. Além de atividades esportivas, campeonato de skate e bike, e atendimento do Cras.

Cássia Lima