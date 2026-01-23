Forças da Segurança Pública do Amapá iniciam simulações de proteção de autoridades com práticas evasivas e defensivas em Macapá

No 2º Curso de Segurança e Proteção de Autoridades (CSPA 2026), 45 agentes de diferentes corporações passam por um treinamento de elite.

Em continuidade às capacitações que fortalecem a Segurança Pública do Amapá, 45 agentes de diferentes corporações iniciaram as aulas práticas do 2º Curso de Segurança e Proteção de Autoridades (CSPA 2026), no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Nesta quinta-feira, 22, o cronograma de especialização iniciou com oficinas da disciplina de Direção Tática Veicular, ministrada por policiais da Rotam, a 1ª CIA de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O curso, voltado à proteção institucional e do Estado Democrático de Direito, prepara os agentes com técnicas de planejamento estratégico e análise de risco para garantir a continuidade das agendas governamentais e das políticas públicas.

“Esta instrução é voltada para a condução segura e eficiente de veículos de autoridades. Durante o treinamento, realizamos exercícios de confronto sob fogo e dinâmicas utilizando o sistema de freio ABS. Posteriormente, faremos também uma prática de condução de veículos em situação off-road”, explica o sargento Richard de Sousa, da Rotam/Bope, instrutor das aulas de Direção Policial Defensiva.

Promovido pelo Instituto de Ensino de Segurança Pública do Amapá (IESP), participam profissionais da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal e Polícia Rodoviária Federal e Exército Brasileiro.

A capacitação atende a uma demanda do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela coordenação das ações de segurança e proteção de autoridades no âmbito do Poder Executivo estadual. A alta complexidade do curso, com carga-horária de 210 horas, valoriza servidores das forças de segurança, como parte das ações do programa Amapá Mais Seguro.

Integração de forças

Lotado no Gabinete Militar do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), o sargento Edvaldo compõe a turma. Para o agente, que também já esteve no grupo de instrutores da Rotam, expandir o currículo e absorver novos conhecimentos é primordial para uma segurança efetiva das autoridades.

“A disciplina de direção tática é fundamental para o curso, pois a maior parte das movimentações das autoridades ocorre via veículos, sejam eles terrestres, fluviais ou aéreos”, destacou o militar.

O intercâmbio de experiências entre as diferentes forças de segurança é um dos diferenciais desta edição. A atuação conjunta permite que os agentes padronizem procedimentos operacionais, elevando o nível de prontidão do estado.

“Nossa expectativa é de que essas atividades contribuam diretamente para a atividade-fim de segurança e proteção de autoridades, tanto no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) quanto no Departamento Estadual de Trânsito”, reforçou o sargento PM Frederico, representando o Detran Amapá.

Valorização e reconhecimento

Essa política de capacitação contínua se soma a outras iniciativas, como o Programa Atena, voltado para a formação técnica feminina, e treinamento inédito de Direção Defensiva, Ostensiva e Evasiva, consolidando o Amapá como referência em ensino e instrução de segurança pública.

Amapá Mais Seguro

O programa Amapá Mais Seguro foca na gestão integrada e tecnologia para reduzir a criminalidade e combater o crime organizado. A iniciativa integra as forças de segurança para otimizar o policiamento e estabelecer a paz social no estado.

Além da operação, o projeto prioriza a valorização do servidor e a modernização de equipamentos e viaturas. O foco inclui investimentos em infraestrutura, novos concursos e capacitação, visando uma segurança pública mais eficiente e próxima da sociedade.

Agência de Notícias do Amapá

